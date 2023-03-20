Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde anlamlı etkinlikler
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olan 21 Aralık'ta Sosyal Etki Derneği tarafından İstanbul Yenibosna'daki İstWest'te gün boyu etkinlikler düzenleniyor.
Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edilmesinin ardından dünya genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri yapılıyor.
Sosyal Etki Derneği'nin etkinliği saat 13.00'te tanışma ve yemekle başlayacak. Ardından bir motivasyon konuşması yapılacak. Saat 14.00'te Down Sendromlu Bireyler Mesleklerini Seçiyor etkinliğine geçilecek. Sonrasında el izi resim, fotoğraf ve çiçek ekimi çalışmaları yapılacak. Saat 17.00'deki kapanış konuşmasıyla etkinlikler sona erecek.
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