Dünya mirası Nemrut'un bu yılki ziyaretçi sayısı çeyrek milyona yaklaştı
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri'nin bu yılki ziyaretçi sayısı 225 bine yaklaştı.
Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, 2 bin 150 metre rakımıyla "Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ile pek çok dev esere ev sahipliği yapıyor.
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken dünya mirası Nemrut'u bu yıl ziyaret edenlerin sayısı 6 Kasım 2022 itibarıyla 222 bin 129 oldu.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut'un görülmesi gereken yerlerin başında geldiğine işaret eden Vali Çuhadar, şöyle konuştu:
"Nemrut, güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yerlerden biri. Geçen yıl sezonu 160 binin üzerinde ziyaretçiyle kapattık. Bu yıl 250 bin ziyaretçi hedefimiz var. İnşallah sezon sonuna kadar 250 bin rakamını yakalayacağız. Nemrut Dağı, gizemini koruyan dünyada tek yer. Mısır piramitlerinin bile içerisine girildi ama şu anda Nemrut Dağı'nda Kral Antiochos'un mezarının olduğu düşünülen alanın gizemi halen çözülmüş değil. Gizemli bir bölge, tanrılar bölgesi, o dönemin tapınağı. Macera ve tarih severleri Adıyaman'ı, Kommagene Krallığı'nı keşfe bekliyoruz."
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan da Nemrut Dağı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını ifade etti.
Ziyaretçi sayılarının hafta sonları 2 bin 500'e çıktığını anımsatarak Alkan, "Bu yılki hedefimiz 250 bin. Güneşin sanatla buluştuğu bir alana tüm yerli ve yabancı turistlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.
Video Haberler
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda İmamoğlu telkini
- 'O günü bekleyin...'
- Soylu resmen itiraf etti!
- CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı, cesetler aranıyor
- Dilek Ertek’in aile avukatı tek tek anlattı
- Çok sayıda ölü ve yaralı var...
- 'Pabucumun cübbelisi...'
- 'Normal bir Covid ölümü değil...'
- Kim Milyoner Olmak İster'de gündem olan 'alfabe' sorusu