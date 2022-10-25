Muğla'da apart yangını: 4 turist dumandan etkilendi

25 Ekim 2022 Salı, 15:17

Armutalan Mahallesi Durmazlar Caddesi'nde 4 katlı bir apartın kazan dairesinde, 25 Ekim Salı günü saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalan 14 yerli ve yabancı turist, balkon ve pencerelerden tahliye edildi. Ekipler, 1 saat süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Dumandan etkilenen 4 turist ise hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan yangının elektrikten kaynaklandığı belirlendi.