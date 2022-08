Dünyaca ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

12 Ağustos 2022 Cuma, 11:43

Konser biletleri satışa çıktığı anda tükenen, müzikseverlerin ve hayranlarının aylardır beklediği Arctic Monkeys, 3 yıl sonra çıktığı dünya turnesinin ilk iki konserini Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) verdi. PSM Loves Summer konser serisi kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşan dünyaca ünlü İngiliz indie rock grubunu, 2 gün boyunca yaklaşık 8 bin 500 kişi dinledi.

Konserlerde grubu ön sıralarda izlemek isteyenler, sabahtan itibaren Zorlu PSM'nin önüne geldi. Ulusal ve uluslararası basının da yakından takip ettiği konserlerde, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen hayran kitlesi, 2 saate yakın Arctic Monkeys şarkılarına eşlik etti. Konserde "İstanbul'u seviyoruz" diyen grup, "Do I Wanna Know", "R U Mine ?", "One For The Road" ve "505"in de aralarında bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Müziklerinde sadece alternatif rock, post-punk revival ve indie rocka bağlı kalmayıp psikedelik pop, glam rock ve cazı da barındıran topluluk, solist Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders ve Nick O'Mally dörtlüsünden oluşuyor.