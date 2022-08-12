Dünyaca ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
Dünyaca ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
Konser biletleri satışa çıktığı anda tükenen, müzikseverlerin ve hayranlarının aylardır beklediği Arctic Monkeys, 3 yıl sonra çıktığı dünya turnesinin ilk iki konserini Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) verdi. PSM Loves Summer konser serisi kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşan dünyaca ünlü İngiliz indie rock grubunu, 2 gün boyunca yaklaşık 8 bin 500 kişi dinledi.
Konserlerde grubu ön sıralarda izlemek isteyenler, sabahtan itibaren Zorlu PSM'nin önüne geldi. Ulusal ve uluslararası basının da yakından takip ettiği konserlerde, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen hayran kitlesi, 2 saate yakın Arctic Monkeys şarkılarına eşlik etti. Konserde "İstanbul'u seviyoruz" diyen grup, "Do I Wanna Know", "R U Mine ?", "One For The Road" ve "505"in de aralarında bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.
Müziklerinde sadece alternatif rock, post-punk revival ve indie rocka bağlı kalmayıp psikedelik pop, glam rock ve cazı da barındıran topluluk, solist Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders ve Nick O'Mally dörtlüsünden oluşuyor.
Video Haberler
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan mevsimsel demişti fiyat düşmedi
- Yunanistan’da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti
- Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı
- 'Bu yapılan alçaklıktır'
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
- Yolda bıçaklandı, sezaryenle alınan bebeği kurtarılamadı
- O kaymakam Hatay Vali Yardımcılığı’na atandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Altılı Masa'dan ilk adaylık açıklaması geldi
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'seçim' detayı
- ‘Bizi eleştirenler bize oy verecek’
- YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması
- Çavuşoğlu'ndan 'Beşar Esad' sorusuna yanıt
- Menzil şeyhinin adını taşıyan kişiye özel kıyak