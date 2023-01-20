Metal müziğin efsane grubu gitar tellerini bağışladı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:49

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:53

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Iron Maiden'ın gitaristlerinin kullandığı eski gitar telleri, kanser hastası çocuklara yardım amaçlı bağış kampanyasında kullanılmak üzere takılara dönüştürüldü.

Iron Maiden ile işbirliği yapan yardım kuruluşu The Guitarwrist, grubun gitaristleri Dave Murray, Adrian Smith ve Janick Gers ile bas gitaristi Steve Harris'in geçmiş turnelerde kullandığı gitarların eskiyen tellerinden bileklik, kolye, yüzük ve küpeler yaptı.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada, takı satışlarından elde edilen gelirin, kanser hastası çocukların tedavisine katkı sağlamak için kurulan Heavy Metal Truants'a aktarılacağı bildirildi.

"Theguitarwrist.co.uk" sitesinde satışa çıkarılan ürünlerin fiyatı 90 (2 bin 93 lira) ile 200 İngiliz sterlini (4 bin 651 lira) arasında değişiyor.

Ünlü grupların müzik aksesuarlarını takılara dönüştürerek satışlardan gelir elde eden The Guitarwrist, şimdiye kadar düzenlediği 50 bağış kampanyasında toplam 100 bin ABD dolarının (1,8 milyon TL) üzerinde kazanç sağladı.