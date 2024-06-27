Dünyaca ünlü şarkıcı Seal Harbiye'de konser verecek

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, 12 Ekim'de İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde Denizbank Açık Hava Etkinlikleri kapsamında konser verecek.

AA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 11:55
Dünyaca ünlü şarkıcı Seal Harbiye'de konser verecek
Abone Ol google-news

"Kiss from a Rose", "Crazy" ve "Stand by Me" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan "Grammy" ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

BKM'den yapılan açıklamaya göre sanatçı, 12 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek.

Seal, Denizbank Açık Hava Etkinlikleri kapsamında sahnede olacak.

Londra'da 1963'te doğan sanatçı, pop, r&b, soul ve dans müziği tarzlarında eserler yaptı.

Sanatçı, başarılı kariyerini 4 kez Grammy, 3 kez de Brit ödülü ile taçlandırdı.

Bariton sesi ve klasik şarkı yazımı ile tanınan şarkıcı, dünya çapında 30 milyonun üzerinde albüm satışına ulaştı.


Seal haberleri Grammy haberleri Harbiye Açık Hava haberleri

İlgili Haberler

Oğuzhan Uğur, Beyazıt Öztürk, Candan Erçetin... Ceza için düzenlenen 'Saygı1' konserinde ünlüler geçidi

Oğuzhan Uğur, Beyazıt Öztürk, Candan Erçetin... Ceza için düzenlenen 'Saygı1' konserinde ünlüler geçidi
Taylor Swift konserleri faiz indirimini erteleyebilir mi?

Taylor Swift konserleri faiz indirimini erteleyebilir mi?
ODTÜ'lülere konser veren Hande Yener'den 'masrafı kendi cebinden karşılamamıştır' iddiasına yanıt: 'Bunlar faşist laflar!'

ODTÜ'lülere konser veren Hande Yener'den 'masrafı kendi cebinden karşılamamıştır' iddiasına yanıt: 'Bunlar faşist laflar!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler