Dünyaca ünlü şarkıcı Seal Harbiye'de konser verecek
Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, 12 Ekim'de İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde Denizbank Açık Hava Etkinlikleri kapsamında konser verecek.
"Kiss from a Rose", "Crazy" ve "Stand by Me" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan "Grammy" ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.
BKM'den yapılan açıklamaya göre sanatçı, 12 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek.
Seal, Denizbank Açık Hava Etkinlikleri kapsamında sahnede olacak.
Londra'da 1963'te doğan sanatçı, pop, r&b, soul ve dans müziği tarzlarında eserler yaptı.
Sanatçı, başarılı kariyerini 4 kez Grammy, 3 kez de Brit ödülü ile taçlandırdı.
Bariton sesi ve klasik şarkı yazımı ile tanınan şarkıcı, dünya çapında 30 milyonun üzerinde albüm satışına ulaştı.
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