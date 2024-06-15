ODTÜ'lülere konser veren Hande Yener'den 'masrafı kendi cebinden karşılamamıştır' iddiasına yanıt: 'Bunlar faşist laflar!'

Yayınlanma: 15.06.2024 - 20:27

Güncelleme: 15.06.2024 - 20:28

Ünlü şarkıcı Hande Yener, rektörlüğün engellerine rağmen kendi imkanlarıyla bahar şenliği yapan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerine özel ücretsiz konser verdi.

Yener, ayrıca konserin bütün masraflarını karşıladı. Ankara CerModern'deki konserde öğrenciler, doyasıya eğlendi.

Yener, konser sonrası da arabasının tavanına çıkarak öğrenciler ile birlikte "Sopa" şarkısını söyledi.

"PARAYI KENDİ CEBİNDEN VERMEMİŞTİR"

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken; sosyal medyada Yener hakkında bir iddia ortaya atıldı.

"Gönül" isimli bir sosyal medya kullanıcısı "Hande Yener ODTÜ direnişine destek verdiye geldi olay. Hande Yener ODTÜ direnişine destek falan vermedi ama nasıl da yiyorsunuz diye her yerde bu haber geziyor. Hande Yener'in yaptığı konserin ODTÜ öğrencilerinin rektöre karşı direnişiyle ilgisi yok. Direnen öğrencilerin programını beğenmeyen başka bir grup öğrencinin ODTÜ dışında yaptığı organizasyon. Muhtemelen danışıklı dövüş. Hande Yener oraya ücretsiz de gelmemiştir. O kadar masrafı kendi cebinden karşılamamıştır. O parayı kim ödedi bulursanız gerisi gelir. İyi yapmış güzel yapmış aferin, ama konunun ODTÜ direnişi ile ilgisi yok. Bunu ODTÜ mezunları derneği yöneticileri bizzat söylüyor ama onların Hande gibi ağı yok" dedi.

HANDE YENER'DEN YANIT: BUNLAR FAŞİST LAFLAR!

Söz konusu iddiaya ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi.

“Bunlar faşist laflar!” diyen Yener, “Büyük duygular bir araya geldi destek kelimesi gereksiz… gönülden demek gerek bilmem bilir misin gönül ne demek ? :)))) Para konuşmaya da utanmıyor iftira atmaya da! Sana Allah daha napsın ki bilemedim neyse iyiliğini versin diyim. Çünkü çok iyiyim. Odtü candır gerisi heyecandır” ifadelerini kullandı.