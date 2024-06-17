Taylor Swift konserleri faiz indirimini erteleyebilir mi?

Yayınlanma: 17.06.2024 - 00:35

Güncelleme: 17.06.2024 - 00:35

T24'ün CNBC'den aktardığı habere göre, Swift’in hızla tükenen biletleri ve hayranlarının yaptığı harcamalar, ekonomide önemli bir dalgalanmaya yol açabilir.

Swift'in konserleri boyunca, İngiliz hayranlarının milyonlarca sterlin harcaması bekleniyor. Bu harcamaların, İngiltere Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesini zorlaştırarak faiz indirimi kararını erteleyebileceği konuşuluyor.

TÜKETİM VURGUSU

Taylor Swift’in Britanya turnesi, bu ayın başında İskoçya'da başladı. Ünlü şarkıcı, bu ayın sonlarında Cardiff, Galler ve Londra’da da sahne alacak. TD Securities'in analizlerine göre, bu konserlerin neden olduğu harcama artışı, enflasyonda geçici bir yükselişe sebep olabilir. Bu da, BoE’nin Eylül ayında planladığı olası bir faiz indirimi kararını yeniden değerlendirmesine yol açabilir.

Yatırım bankası TD Securities'in uzmanları, hayranların otel ve seyahat gibi hizmetlere yaptığı harcamaların, İngiltere’de hizmet enflasyonunu geçici olarak artırabileceğini belirtiyor. Bu durumun, İngiltere Merkez Bankası’nın ekonomik kararlarını gözden geçirmesine neden olabileceği ifade ediliyor.