Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak...

Yayınlanma: 24.03.2025 - 22:12

Güncelleme: 24.03.2025 - 22:12

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına, konserlerden film gösterimlerine birçok etkinlik düzenlenecek.

"Visualize Expo Grafik, Medya ve Görsel İletişim Fuarı" yarın Hollanda'nın Gorinchem şehrinde başlayacak.

Yalnızca çizim sanatına odaklanan, geleneksel ve çağdaş çizimlerin izleyiciye sunulduğu "Salon du Dessin" sanat fuarı, Fransa'nın başkenti Paris'te yarın sanatseverlerle buluşacak.

Baskının ve baskı sanatlarının sergilendiği en büyük uluslararası fuarlardan biri olan "IFPDA Baskı Fuarı", ABD'nin New York kentinde 27 Mart'ta sanatseverlere sunulacak. Geleneksel ve çağdaş örneklerin yer alacağı fuardan elde edilen gelir, araştırma, eğitim ve akademi programlarına bağışlanacak.

Genç sanatçıları keşfetmeyi amaçlayan mimari ve tasarım eserlerin ele alındığı "Art Rotterdam", Hollanda'nın Rotterdam şehrinde 28 Mart'ta açılacak.

BU HAFTANIN FİLM FESTİVALLERİ

Direktörlüğünü Marcie Goodman'ın üstlendiği, ABD Playhouse Meydanı'nda düzenlenecek "Cleveland Uluslararası Film Festivali" (CIFF) 26 Mart'ta başlayacak.

Asya'nın en eski uluslararası film festivallerinden biri olan Hong Kong Uluslararası Film Festivali (HKIFF), 27-30 Mart'ta gerçekleşecek. Her yıl bölgedeki farklı kültürel mekanlarda, 60'tan fazla ülkeden, yaklaşık 230 filmin gösterildiği festivalde, yönetmen, yapımcı ve oyuncularla tanışma oturumları da yapılacak.

ABD'nin Ann Arbor kentinde 1963'ten beri düzenlenen, deneysel film yapımcılarının çalışmalarını sergilediği "Ann Arbor Film Festivali" yarın başlıyor.

"29. Sofya Uluslararası Film Festivali", Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 31 Mart'a kadar sinemaseverlerle buluşacak.

Londra'daki Japonya Vakfının 2004'ten bu yana İngiltere'deki seçkin film merkezleri ve program danışmanlarıyla yakın işbirliği içinde düzenlediği "The Japan Foundation Touring Film Programme", 31 Mart'a kadar 32 şehirde, 33 sinemada gerçekleştirilecek.

Çağdaş ve klasik Polonya sinemasının ilgi çekici yapımlarını ziyaretçilerine sunan "23. Kinoteka Polonya Film Festivali" 25 Nisan'a kadar İngiltere'de sürecek.

İsviçre'nin Fribourg kentinde düzenlenen Fribourg Uluslararası Film Festivali (FIFF), Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan seçilmiş filmleri izleyiciyle buluşturuyor. 21 Mart'ta başlayan festival, 30 Mart'a kadar devam edecek.

GERÇEKLEŞECEK KONSERLER

Usta müzisyen Hans Zimmer, İspanya'da üç konser verecek. Zimmer, 26 Mart'ta Valensiya, 27 Mart'ta Barselona ve 29 Mart'ta Madrid'te hayranlarıyla buluşacak.

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Sabrina Carpenter 26 Mart'ta İtalya'nın Milano kentinde, 27 Mart'ta İsviçre'nin başkenti Zürih'te, 30 Mart'ta Norveç'in başkenti Oslo'da ve 31 Mart'ta Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da sahne alacak.

8 Grammy ödüllü müzisyen Usher, 29 Mart'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiliz müzik grubu Mumford & Sons ise 31 Mart'ta Bristol'da konser verecek.

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Lenny Kravitz, 26 Mart'ta Belçika'nın Anvers şehrinde, 29 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te ve 31 Mart'ta İtalya'nın Bolonya kentinde müzikseverlerle buluşacak.

VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD'de 28 Mart'ta 9 film sinemaseverlerle buluşacak.

David Ayer'in yönetmenliği üstlendiği, Chuck Dixon'ın 2014 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan "A Working Man" beğeniye sunulacak. Sylvester Stallone tarafından yazılan filmde Jason Statham, David Harbour, Michael Pena, Jason Flemyng, Arianna Rivas, Noemi Gonzalez, Emmett J. Scanlan, Eve Mauro, Maximilian Osinski, Kristina Poli, Andrej Kaminsky ve Isla Gie gibi oyuncular rol alıyor.

Yönetmenliğini Alex Scharfman'ın yaptığı, Jessica Hynes, Jenna Ortega, Will Poulter, Paul Rudd, Taa Leoni ve Anthony Carrigan'ın rol aldığı korku ve komedi filmi "Death of a Unicorn", Jaume Collet-Serra'nın yönettiği ve Sam Stefanak'ın kaleme aldığı, başrollerinde Danielle Deadwyler, Okwui Okpokwasili, Russell Hornsby, Peyton Jackson ve Estella Kahiha'nın yer aldığı korku ve gerilim filmi "The Woman in the Yard" izleyiciyle buluşacak.

Sigrid Nunez'in 2018'de yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan ve Siegel ve McGehee tarafından yazılıp yönetilen drama filmi "A Friend", Peter Cattaneo tarafından yönetilen, Steve Coogan, Björn Gustafsson ve Jonathan Pryce gibi isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu "The Penguin Lessons", Natalie Dormer, Evelyn Giovine, Clancy Brown ve Jimmi Simpson'un rol aldığı "Audrey's Children" filmleri izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Matt Lopez'in kaleme aldığı, Marvin Lemus'un yönetmenliği üstlendiği komedi filmi "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip" vizyona girecek.

Chad V. Vidanes'in yönettiği, Prime Cruz'un bir hikayesinden esinlenilen ve senaryosu Patrick Valencia ile Isabella Policarpio tarafından yazılan Filipin romantik komedi filmi "My Love Will Make You Disappear", Varda Bar-Kar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu belgesel film "Janis Ian: Breaking Silence" sinemaseverlerle buluşacak.