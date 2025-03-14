'Aşk-ı Memnu' operası Antalya DOB sahnesinde prömiyere hazırlanıyor

Yayınlanma: 14.03.2025 - 21:46

Güncelleme: 14.03.2025 - 21:46

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Türk edebiyatının klasikleşmiş eserlerinden "Aşk-ı Memnu" romanından uyarlanan opera eserini, sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Dili ve üslubuyla Türk romanına önemli bir yenilik getiren, eserleriyle iz bırakan yazar Halid Ziya Uşaklıgil'in kaleme aldığı eserinden esinlenerek, Selman Ada tarafından bestelenen ve Tarık Günersel'in librettosuyla hazırlanan "Aşk-ı Memnu" operası, Antalya DOB sahnesine taşınıyor.

İki perdeden oluşan ve imkansız bir aşkın ağırlığında ezilen genç bir kadının trajik hikayesini konu alan opera, 15 Mart'ta Antalya DOB sanatçılarının yorumuyla Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde prömiyerini yapacak.

Aşk, sadakat ve ihanetin çatıştığı, güçlü müzikleri ve etkileyici sahne diliyle izleyicileri derin bir duygusal yolculuğa çıkaracak eserin rejisörlüğünü Reyhan Süme üstlenirken, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay ve Nursun Ünlü imzasını taşıyor.

Orkestra şefi Hakan Kalkan yönetiminde icra edilecek eserde, koro şefliğini Mahir Seyrek üstlendi. Işık tasarımında Mustafa Eski ve koreografide Meray Kartal'ın görev alacağı eserin başkemancısı Fahrettin Arda olacak.



