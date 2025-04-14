Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Yayınlanma: 14.04.2025 - 22:08

Güncelleme: 14.04.2025 - 22:08

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş bir yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Cameron Mackintosh'un Boublil ve Schönberg'in "Sefiller" eserinden uyarladığı "Les Miserables" müzikali, İngiltere'nin başkenti Londra'da Sondheim Tiyatrosu'nda bugün sahnelenecek.

Flamenko Tiyatrosu "Fabrica de Tabaco" tarafından sahneye taşınan "Frida" opera gösterisi 15. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen turne kapsamında bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahnelenecek.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Don Giovanni", Mozart'ın 1787'de dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Çek Cumhuriyeti'nin Prag kentinde bulunan The Estates Theatre'da yarın sanatseverlerle buluşacak.

Dubai'de düzenlenen uluslararası sanat fuarı "Art Dubai" 18 Nisan'da kapılarını açacak. Etkinliğe bu yıl 40'tan fazla ülke ve 90'dan fazla galeri katılacak. Fuarda gerçekleşecek Küresel Sanat Forumu'nda yeni projeler ve eğitim girişimleri ele alınacak.???????

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun bu yıl 7'ncisini düzenlediği "Etnospor Forumu", 19-20 Nisan'da Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirilecek.

FİLM FESTİVALLERİ FİLM TUTKUNLARINI BEKLİYOR

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Timeless Film Festival" bugün sona eriyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "Asian Film Festival" 16 Nisan'a kadar görülebilecek. Festivaldeki tüm filmler orijinal dilinde ve İtalyanca alt yazılı olarak gösterilecek.

"The Brussels International Festival of Fantastic Film" (BIFFF) yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayacak ve 20 Nisan'a kadar sinemaseverleri konuk edecek.

ÇEŞİTLİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK...

8 Grammy ödüllü müzisyen Usher, yarın ve 16 Nisan'da Fransa'nın başkenti Paris'te müzikseverlerle buluşacak.

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Lenny Kravitz bugün Fransa'da Floirac bölgesinde hayranlarının karşısına çıkacak.

Grammy ödüllü ABD'li müzik grubu "Twenty One Pilots" 16 Nisan'da İsviçre'nin Zürih, 17 Nisan'da İtalya'nın Bolonya, 21 Nisan'da ise İspanya'nın Madrid kentinde konser verecek.

Avustralyalı müzik grubu "Chase Atlantic" yarın Çek Cumhuriyeti'nin Prag, 16 Nisan'da Polonya'nın Lodz, 18 Nisan'da Almanya'nın Berlin ve 20 Nisan'da Köln şehrinde sahne alacak.

BU HAFTANIN FİLMLERİ

ABD'de bu hafta 5 film vizyona girecek.

Yönetmenliğini Daryl Hannah'ın yaptığı müzikal belgesel türündeki "Neil Young: Coastal" 17 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.

Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Li Jun Li, Omar Benson Miller, Jayme Lawson, Wunmi Mosaku ve Jack O'Connell'in isimlerin rol aldığı, Ryan Coogler'ın yazıp, yönettiği "Günahkarlar" 18 Nisan'da vizyona girecek.

Yapımcılığını Baby Cow Productions'ın üstlendiği, James Griffiths'in yönetmen koltuğunda oturduğu komedi filmi "The Ballad of Wallis Island" 18 Nisan'da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Senaryosunu Tom Basden ve Tim Key'in kaleme aldığı yapımın başrollerinde Carey Mulligan, Tom Basden ve Tim Key yer alıyor.

Aynı isimli 1993 yapımı filmin yeniden uyarlaması olan, Andrew Ahn'ın yönettiği, Ahn ve James Schamus'un yazdığı, romantik komedi filmi "The Wedding Banquet" 18 Nisan'da vizyona girecek. Filmin başrollerini Bowen Yang, Lily Gladstone, Kelly Marie Tran, Han Gi-chan, Joan Chen ve Youn Yuh-jung paylaşıyor

Anthony Mackie, DJ Mustard, Chris Paul, Laurence Fishburne, Chloe Bailey, Keith David ve Martin Lawrence'ın rol aldığı animasyon filmi "Sneaks" de 18 Nisan'da izleyici karşısına çıkacak.