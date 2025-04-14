Sahnede duygusal anlar: Hadise Belçika konserinde gözyaşlarını tutamadı!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:26

Güncelleme: 14.04.2025 - 15:26

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, "Esas Oğlan" adlı dizinin setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile bir süre aşk yaşamış ancak kısa bir süre önce ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından müzik kariyerine odaklanan Hadise, yurt dışı konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu süreçte yeniden sarı saçlarına dönen 39 yaşındaki sanatçı, doğup büyüdüğü ülke olan Belçika'da sahneye çıktı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI



Hadise, Belçika konserinde sahnede duygusal anlar yaşadı. Kariyerinin ilk yıllarından beri kendisini yalnız bırakmayan iki hayranını konser sırasında karşısında gören ünlü şarkıcı, gözyaşlarını tutamadı.

Sahnede duygularını paylaşan Hadise, “Ben daha Hadise değilken beni gerçekten takip eden, destekleyen iki kişi var burada. Onları görünce mahvoldum şu an. Çok teşekkür ederim. Ben daha hiç kimseydim çünkü ve siz hep vardınız. Çok duygulandırdınız beni” sözleriyle izleyenleri de duygulandırdı.

Hadise, konserden kareleri sosyal medya hesabından da takipçileriyle paylaştı. Gönderi kısa sürede büyük ilgi gördü.