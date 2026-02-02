Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 42. kez düzenlenen "Saraybosna Kış Festivali (Sarajevska Zima)", 7-21 Şubat'ta gerçekleştirilecek. "Kültürel Diyalog ve Barış" vizyonuyla düzenlenen festival, tiyatro oyunlarından çağdaş sanat sergilerine, konserlerden edebiyat buluşmalarına kadar şehrin her köşesine yayılan çok disiplinli bir program sunacak.

Dünya sanat piyasasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Art Basel, Orta Doğu'daki ilk ayağını "Art Basel Qatar" ile 5-7 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirecek.

Basel, Miami Beach, Hong Kong ve Paris'in ardından programın beşinci durağı olan etkinlik, geleneksel fuar stantları yerine Mısırlı sanatçı Wael Shawky'nin sanat yönetmenliğinde "açık formatlı" bir sergi düzeniyle kuruldu. "Becoming" (Oluş) teması etrafında şekillenen fuar, 31 ülkeden 87 galerinin sunduğu 84 sanatçı projesine ev sahipliği yapıyor.

"DİRİYAH ÇAĞDAŞ SANAT BİENALİ", 2 MAYIS'A KADAR AÇIK OLACAK

İtalya'nın Venedik şehrindeki Rio di Cannaregio kanalında "Su Festivali" (La Festa Veneziana sull'acqua) katılımcılarla buluşuyor. Venedik'in labirenti andıran sokaklarını ve kanallarını açık hava tiyatrosuna dönüştüren etkinlik, 17 Şubat'a kadar devam edecek.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen "AlUla Arts Festival", 14 Şubat'a kadar devam edecek. Festivalin kalbini kanyonlara yayılan devasa enstalasyonların yer aldığı Desert X AlUla oluştururken, Centre Pompidou işbirliğiyle hazırlanan "Arduna" sergisi Picasso gibi ustaların eserlerini bölgeye taşıyor.

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı öncülüğünde Diriyah Bienali Vakfı tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen "Diriyah Çağdaş Sanat Bienali" de Riyad'ın JAX Bölgesi'nde sanatseverlerle buluştu. Ülkede hayata geçirilen ilk bienal olma özelliği taşıyan etkinlik, bu yıl "süreklilik ve değişim" temasına odaklanıyor. Bienal, 2 Mayıs'a kadar açık olacak. Bienalde Türk sanatçılar Merve Ertufan ve Müge Yılmaz'ın da işleri yer alıyor.

Latin Amerika'nın en büyük çağdaş sanat fuarlarından "Zona Maco" da 4-8 Şubat'ta Meksika'nın başkenti Mexico City'de izleyicileri ağırlayacak.

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen ve Afrika kıtası ile diasporasına odaklanan en prestijli etkinliklerden biri olan "1-54 Çağdaş Afrika Sanat Fuarı", 5-8 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

FİLM FESTİVALLERİ DÜZENLENECEK

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Helsinki Belgesel Film Festivali "DocPoint", 3-8 Şubat'ta 25. yıl dönümü kutlamalarıyla sinemaseverleri ağırlayacak. Kuzey Avrupa'nın en köklü belgesel platformlarından biri olan festivalin bu yılki programında 70'ten fazla uzun metrajlı ve 30'u aşkın kısa metrajlı yapım yer alıyor.

ABD'nin en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan "Santa Barbara Uluslararası Film Festivali (SBIFF)", 4-14 Şubat'ta 41. kez düzenlenerek dünya sinemasının yıldızlarını ve bağımsız yapımlarını bir araya getirecek.

Oscar yarışının en önemli duraklarından biri kabul edilen festival, bu yıl Nicola Rinciari'nin yönettiği "A Mosquito in the Ear" filminin ABD prömiyeriyle açılışını yaparken, kapanışı ise Zamo Mkhwanazi imzalı "Laundry (Uhlanjululo)" ile gerçekleştirecek. ABD'nin Santa Barbara şehrinde gerçekleştirilecek festivalin 2026 seçkisinde 50'den fazla ABD prömiyeri ve 20'yi aşkın dünya prömiyeri yer alıyor.

Kanada'nın Victoria kentinde düzenlenen "Victoria Film Festivali (VFF)" ise 6-15 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Festivalin bu yılki açılışı, başrolünde iki kez Oscar adayı olan Jackie Weaver'ın yer aldığı "Holy Days" filmiyle yapılacak.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

Grammy ödüllü müzik grubu Deftones, yarın Almanya'nın Münih, 6 Şubat'ta Berlin, 7 Şubat'ta Dortmund şehrinde konser verecek. Deftones, 5 Şubat'ta ise Polonya'nın Lodz kentinde sahne alacak.

İngiliz şarkıcı James Arthur yarın İngiltere'nin Nottingham, 4 Şubat'ta İskoçya'nın Glasgow, 7 Şubat'ta ise Aberdeen kentinde dinleyiciyle buluşacak.

Kanadalı müzisyen Bryan Adams, Asya turnesi kapsamında 3 Şubat'ta Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, 6 Şubat'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ve 7 Şubat'ta Singapur'da konser verecek.

Halsey ise yarın ve 4 Şubat'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD sinemalarında bu hafta aksiyondan korkuya, dramdan biyografik uyarlamalara geniş yelpazede 10 film vizyona girecek.

Luc Besson tarafından yazılan ve yönetilen, Bram Stoker'ın 1897 tarihli "Dracula" romanından uyarlanan "Dracula: A Love Tale", Chuck Kinnane ve Dan Kinnane tarafından yönetilen, Kevin James, Alyson Hannigan , Kim Coates ve Jonathan Roumie'nin başrollerini paylaştığı "Solo Mio" ve Corin Hardy'nin yönettiği ve Owen Egerton'ın senaryosunu yazdığı, başrollerinde Dafne Keen, Sophie Nelisse, Sky Yang, Jhaleil Swaby, Ali Skovbye, Percy Hynes White, Michelle Fairley ve Nick Frost'un yer aldığı "Whistle", 6 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Renny Harlin tarafından yönetilen "Yabancılar" film serisinin beşinci filmi ve Bölüm 1 ve Bölüm 2'nin ardından gelen yeni bir üçlemenin son filmi olan, Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Ema Horvath ve Richard Brake'in rol aldığı "The Strangers: Chapter 3", 7 Şubat'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

ABD'de ayrıca 5 Şubat'ta "The Moment", 6 Şubat'ta "The Huntsman", "Hateshinaki Sukaretto", "Calle Malaga" ve "Pillion, 7 Şubat'ta ise "Time Hoppers: The Silk Road" filmleri, beyazperdede yerini alacak.​​​​​​​