Dünyada bu hafta sanatseverlerle buluşacak etkinlikler...

Yayınlanma: 26.08.2024 - 18:51

Güncelleme: 26.08.2024 - 18:52

Bu hafta, dünyanın çeşitli şehirlerinde konserlerden tiyatroya, sergilerden kitap fuarlarına kadar birçok etkinlik sanatseverleri bekliyor. Sanat ve eğlence dolu bu hafta, birbirinden farklı organizasyonlarla dolu.

SANAT FUARLARI VE SERGİLER

Brezilya'nın São Paulo eyaleti, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında "SP-Arte: Rotas Brasileiras" sanat fuarına ev sahipliği yapacak. Bu fuarda, çağdaş ve modern sanat eserleri sergilenecek ve beğenilen eserler açık artırmayla satışa çıkarılacak.

Çin’in Tayvan bölgesinde ise dün başlayan "Art Formosa" sanat fuarı, yarına kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Onuncu kez düzenlenen bu fuarda, Asya bölgesinden gelen sanatsal çalışmalar çeşitli galerilerde sergilenecek.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires, 30-31 Ağustos tarihlerinde "arteba" sanat fuarına ev sahipliği yapacak. Fuarda, Latin Amerika kültürünü merkeze alan sanat eserleri sergilenecek. Bu etkinlik, şehrin kıyı bölgesindeki Costa Salguero Center’da gerçekleşecek.

KONSERLER

Bu hafta dünya genelinde birçok müzik konseri de sanatseverleri bekliyor. ABD'li müzisyen Chappell Roan, 31 Ağustos'ta Berlin'de sahne alacak. Aynı tarihte Justin Timberlake Kopenhag'da, Andrea Bocelli ise Hırvatistan'ın Pula kentinde iki gün üst üste konser verecek.

Ayrıca, İngiliz müzisyen Ed Sheeran 31 Ağustos'ta Sofya'da, rock müzisyeni Sting ise ABD'nin Colorado eyaletinde sahne alacak. Ünlü heavy metal grubu Metallica 30 Ağustos'ta Seattle'da, Coldplay ise 29-30 Ağustos tarihlerinde Dublin'de performans sergileyecek. Green Day de 28 Ağustos'ta ABD'nin Georgia eyaletinde konser verecek.

FİLM FESTİVALLERİ

Sinema tutkunları için de bu hafta oldukça heyecan verici. İtalya'nın Venedik kentinde bu yıl 81. kez düzenlenecek olan "Venedik Uluslararası Film Festivali", 28 Ağustos'ta kapılarını sinemaseverlere açacak.

ABD'nin Colorado eyaletinde ise 30 Ağustos'ta "Telluride Film Festivali" düzenlenecek. 51. kez gerçekleştirilecek bu festivalde, 60 film sinemaseverlerle buluşacak.

VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD’de bu hafta vizyona girecek filmler de dikkat çekiyor. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın hayatını anlatan Sean McNamara'nın yönettiği "Reagan" filmi, 30 Ağustos'ta sinemalarda olacak. Bunun yanında, Chris Weitz'in yönettiği korku filmi "AfrAId", Mikael Hafström'ün bilim kurgu filmi "Slingshot", Ty Roberts'ın yönettiği "You Gotta Believe", Ariel Vromen’in "1992", Mohit Ramchandani’nin dram filmi "City of Dreams" ve Marc Marriott’un yönettiği "Tokyo Cowboy" da 30 Ağustos'ta ABD’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.