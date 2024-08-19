31. Adana Altın Koza Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

Yayınlanma: 19.08.2024 - 15:55

Güncelleme: 19.08.2024 - 15:55

Bu yıl 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak filmler belli oldu.

16 kategoride Altın Koza Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı yarışmada, Feride Çiçekoğlu, Janet Barış ve Mehmet Açar’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilen 11 film yer alacak.

Yarışacak filmler şunlar:

Bildiğiniz Gibi Değil – Vuslat Saraçoğlu

Döngü” – Erkan Tahhuşoğlu

Gecenin Kıyısı – Türker Süer

Hakkı – Hikmet Kerem Özcan

Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri – Murat Fıratoğlu

Hiçbir Şey Yerinde Değil – Burak Çevik

On Saniye – Ceylan Özgün Özçelik

Ölü Mevsim – Doğuş Algün

Su Yüzü – Zeynep Köprülü

Umut (Hêvî) – Orhan İnce

Yeni Şafak Solarken – Gürcan Keltek

Bu yıl Eylül ayında Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak “Gecenin Kıyısı” ve “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, Karlovy Vary Film Festivali’nde gösterilen “Hiçbir Şey Yerinde Değil” ve Locarno Film Festivali’nin Ana Yarışması’nda gösterilen “Yeni Şafak Solarken”, Türkiye’de ilk kez Adana’da izleyici karşısına çıkacak.

Festivalde dünya prömiyerlerini yapacak diğer filmler ise “Döngü”, “On Saniye”, “Ölü Mevsim”, “Su Yüzü” ve “Umut” (Hêvî) olacak. Ayrıca, “Gecenin Kıyısı”, “Ölü Mevsim”, “Su Yüzü” ve “Umut” (Hêvî) yönetmenlerin ilk uzun filmleri olarak festivalde seyirciyle buluşacak.