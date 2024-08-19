31. Adana Altın Koza Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu
Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Türkiye’de ilk kez gösterilecek 11 film açıklandı.
Bu yıl 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak filmler belli oldu.
16 kategoride Altın Koza Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı yarışmada, Feride Çiçekoğlu, Janet Barış ve Mehmet Açar’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilen 11 film yer alacak.
Yarışacak filmler şunlar:
- Bildiğiniz Gibi Değil – Vuslat Saraçoğlu
- Döngü” – Erkan Tahhuşoğlu
- Gecenin Kıyısı – Türker Süer
- Hakkı – Hikmet Kerem Özcan
- Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri – Murat Fıratoğlu
- Hiçbir Şey Yerinde Değil – Burak Çevik
- On Saniye – Ceylan Özgün Özçelik
- Ölü Mevsim – Doğuş Algün
- Su Yüzü – Zeynep Köprülü
- Umut (Hêvî) – Orhan İnce
- Yeni Şafak Solarken – Gürcan Keltek
Bu yıl Eylül ayında Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak “Gecenin Kıyısı” ve “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, Karlovy Vary Film Festivali’nde gösterilen “Hiçbir Şey Yerinde Değil” ve Locarno Film Festivali’nin Ana Yarışması’nda gösterilen “Yeni Şafak Solarken”, Türkiye’de ilk kez Adana’da izleyici karşısına çıkacak.
Festivalde dünya prömiyerlerini yapacak diğer filmler ise “Döngü”, “On Saniye”, “Ölü Mevsim”, “Su Yüzü” ve “Umut” (Hêvî) olacak. Ayrıca, “Gecenin Kıyısı”, “Ölü Mevsim”, “Su Yüzü” ve “Umut” (Hêvî) yönetmenlerin ilk uzun filmleri olarak festivalde seyirciyle buluşacak.
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