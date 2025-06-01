Düşevi ikinci mezunlarını verdi: Düşevi'nde mezuniyet coşkusu

Samsun’da 1998 yılından beri profesyonel tiyatro çalışmalarını sürdüren Düşevi Oyuncuları, 2013 yılında kurdukları Düşevi Sanat Merkezi ve Sahne ile eğitimlerine devam ediyor.

Eğitmenler Ferda Kaynar, Murat Can Kibiroğlu, Cem Kaynar, Asistan Ferit Karaduman tarafından verilen dersler sonucunda 105 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Düşevi Oyuncuları Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar, milli eğitim müdürlüğüne bağlı olarak kurdukları Düşevi Tiyatro Okulu’nun düzenlediği ikinci mezuniyet gecesi ile ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Okulda çocuk drama, genç drama ve yetişkin tiyatro olmak üzere toplam üç dalda, yedi sınıfta 105 öğrenci eğitim görüyor. Bu gördükleri eğitimin sonucunda Samsun Atakum Belediyesi Ata Sahne’de muhteşem bir yıl sonu gecesi gerçekleştirdiler. Gece’de ‘Başka Dünya Yok’, ‘Pinokyo’, ‘Kırmızı Bantlı Kız’, ‘İlahi Medya’, Güle Güle Olimpos’, ‘Shakespeare’inin Kayıp Oyunu’, ‘Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı’ adlı oyunları sergileyen öğrenciler, velilere güzel bir gece yaşattı.