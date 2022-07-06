E. L. James'ten Özgürlüğün Elli Tonu

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:01

Grinin Elli Tonu serisi ile yayımlandığı günden bu yana tüm dünyada milyonlarca okura ulaşan, aşk, romantizm ve cinselliğe edebiyatta yeni bir soluk katan E.L James’in ünlü romanlarına bir yenisi eklendi. Bu kez hikaye, Christian Grey’in gözünden anlatılıyor.

Özgürlüğün Elli Tonu’nun şehvetini, romantizmini ve dramını Christian Grey’in derin düşünceleri, duyguları ve hayalleriyle yeniden yaşatan romanda okuyucu Grey’in Anastasia Steele ile evleneceği on yılın düğününe davetli.

Christian gerçekten eş olmak için doğru tercih mi? Babasının bu konuda şüpheleri varken erkek kardeşi bekârlığa veda partisi düzenlemek istiyor ve nişanlısı Ana ise itaat yemini etmek istemiyor böylece evlilik birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Aşkları her zamankinden daha güçlü ve daha derin, ancak Ana’nın meydan okuyan ruhu, Christian’ın en karanlık korkularını uyandırmaya ve kontrol ihtiyacını test etmeye devam ediyor.

Geçmişte yaşanmış rekabetler ve kırgınlıklar ikisini de tehlikeye atarken, yanlış bir karar onları ayrılma noktasına getiriyor. Christian, çocukluğuna ait kâbusların ve gençlik acılarının üstesinden gelerek kendini kurtarabilecek mi? Ve kökleri hakkındaki gerçeği keşfettikten sonra affetmeyi öğrenip Ana’nın koşulsuz sevgisini kucaklayabilecek mi? Christian nihayet özgür kalabilecek mi?

E. L. JAMES:

E. L. James, yirmi beş yıl boyunca televizyon için çalıştıktan sonra çocukluk hayalinin peşinden gitmeye karar vererek okurların âşık olacağı hikâyeler yazmaya başladı. Grinin Elli Tonu adlı erotik romans ve devam kitapları Karanlığın Elli Tonu ile Özgürlüğün Elli Tonu oldu. Üçleme bütün dünyada 52 dile çevrilerek 125 milyonun üzerinde sattı. E. L. James, 2012’de Barbara Walters’ın “Yılın En Etkileyici 10 Kişisi”, ayrıca Time dergisinin “Dünyanın En Etkili Kişileri” arasında yer aldı ve Publisher Weekly tarafından “Yılın Kişisi” seçildi. Grinin Elli Tonu, New York Times En Çok Satanlar Listesi’nde ardarda 133 hafta boyunca kaldı ve 2015’te James’in yapımcısı olduğu film uyarlaması, Universal Pictures’a dünya çapında gişe rekorları kırdırdı. Serinin 2017’deki devamı Karanlığın Elli Tonu, Ana ve Christian’ın hikâyesinin hayranları tarafından aynı ilgiyle karşılandı. Son film Özgürlüğün Elli Tonu, 2018’de gösterime girdi. E. L. James, roman yazarı ve senarist eşi Niall Leonard ve iki oğluyla birlikte yaşadığı Batı Londra’da yeni roman ve sinema projeleri üstünde çalışmaya devam ediyor.