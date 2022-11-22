Ebru Yaşar'dan bir klip daha: 'İğne iplik'

22 Kasım 2022 Salı, 17:39

Türk müziği sanatçısı Ebru Yaşar, dinlenme rekoru kıran "Gel de Sevme" albümünün sevilen şarkılarından 'İğne İplik'e yeni klip çekti.

Sanatçının konser günü hikayesini konu alan klibin kreatif direktörlüğünü Melisa Avuncan, yönetmenliğini Ecem Gündoğdu yaptı.

"İğne İplik" klibi 22 Kasım Salı saat 17.00 itibarıyla ünlü sanatçının hayranlarının beğenisine sunuldu.

1 AY ÖNCE DUYURMUŞTU

Geçen ay basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, 'İğne İplik' ve 'Gel de Sevme' şarkılarının klibi için çalışmaların başladığını söylemişti.

Yaşar, “Tüm ekibimiz ile son dakika sürprizi bir şeyler yapalım dedik. Çok içimizden geldiği gibi doğal mizanseni olmayan konsere giderken rutinimizi anlatıyoruz. Bakalım çekiyorlar ne çıkacak ortaya, ben onlara uyuyorum” demişti.