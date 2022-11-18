Tarkan'ın yeni şarkısı 'Son Durak' dinleyicilerle buluştu

18 Kasım 2022 Cuma, 11:19

Kasım ayında yeni bir parça yayımlanacağını duyuran ünlü sanatçı Tarkan, bugün yeni şarkısını YouTube hesabından paylaştı. Tarkan'ın ‘Son Durak’ isimli yeni şarkısı, tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a ait.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şarkının yayımlanmasının ardından sanatçı, kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

Tarkan son olarak şubat ve temmuz aylarında 'Geççek' ve 'Yap Bi Güzellik' isimleriyle iki şarkı piyasaya sürmüştü.

İşte Tarkan'ın yeni şarkısı...