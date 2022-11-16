Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
Megastar Tarkan, geçen hafta yaptığı paylaşımla hayranlarını sevindiren haberi duyurmuş, 'Son Durak' isimli yeni şarkısının müjdesini vermişti. Ünlü sanatçı, son olarak şarkının çıkış tarihini açıkladı.
En son 'Yap Bi Güzellik'i hayranlarıyla buluşturan ünlü sanatçı Tarkan, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Son Durak' adlı yeni şarkısını duyurmuştu.
Instagram hesabından bir paylaşım yapan Tarkan, şarkının notalarının göründüğü bir fotoğrafı takipçileri ile paylaşmış ve şu notu düşmüştü:
"Bir süredir üzerinde heyecanla çalıştığımız yeni şarkım “Son Durak” önümüzdeki günlerde sizlerle. #SonDurak"
TARİH VERDİ
Megastar, son olarak Son Durak'ın çıkış tarihini de açıkladı. Instagram'dan bir paylaşım yapan Tarkan, şarkının 18 Kasım'da dinleyicilerle buluşacağını duyurdu.
Şarkısından kısa bir kesit de paylaşan Tarkan'ın gönderisi şu şekilde:
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