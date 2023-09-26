Edebiyat Atölyesi Dergisi Öykü Ödülleri başvuruları başladı!
Edebiyat Atölyesi Dergisi 2023 Öykü Ödülleri başvuruları başladı. Yarışma edebiyat severleri başvurularını bekliyor.
Edebiyat Atölyesi Dergisi'nin 2023 yılı için hazırladığı öykü yarışmasına başvurular başladı.
Ödüllü yarışmada, Birinci: 2000 TL, İkinci: 1500 TL, Üçüncü: 1000 TL ödüle hak kazanacak. İlk 10’a giren tüm isimler açıklanacak ve öyküler www.edebiyatatolyesi.net sitesinde yayımlanacak.
Son başvuru tarihi ise 15 Kasım 2023. Ödüller sahiplerine 29 Aralık'ta buluşacak.
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