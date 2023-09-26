Edebiyat Atölyesi Dergisi Öykü Ödülleri başvuruları başladı!

Edebiyat Atölyesi Dergisi 2023 Öykü Ödülleri başvuruları başladı. Yarışma edebiyat severleri başvurularını bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 16:51
Edebiyat Atölyesi Dergisi Öykü Ödülleri başvuruları başladı!
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Edebiyat Atölyesi Dergisi'nin 2023 yılı için hazırladığı öykü yarışmasına başvurular başladı.

Ödüllü yarışmada, Birinci: 2000 TL, İkinci: 1500 TL, Üçüncü: 1000 TL ödüle hak kazanacak. İlk 10’a giren tüm isimler açıklanacak ve öyküler www.edebiyatatolyesi.net sitesinde yayımlanacak.

Son başvuru tarihi ise 15 Kasım 2023. Ödüller sahiplerine 29 Aralık'ta buluşacak.



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Edebiyat Atölyesi Dergisi Edebiyat Atölyesi Dergisi 2023 Öykü Ödülleri

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