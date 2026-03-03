Edebiyat dünyası Akra Kemer’de bir araya geldi

Antalya’nın Kemer ilçesinde 23 Şubat–1 Mart tarihleri arasında bu yıl ikinci kez düzenlenen Akra Kitap Günleri kapsamında 57 yazar ve yayınevi, imza ve söyleşilerle okuyucuyla buluştu.



Akra Hotels tarafından düzenlenen ve Akra Kemer ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, bir haftalık programıyla bölgedeki kültür-sanat takvimine yeni bir halka ekledi.

SÖYLEŞİLERDE YAZARLIK DENEYİMİ

Söyleşiler, imza günleri ve atölyelerden oluşan programda Fatih Tuncay, Mustafa Aydemir, Nilay Şanlı, Çiğdem Gündeş, Yoshinori Moriwaki, Serap Şahin, Bilge Buhan Musa ve Anooshirvan Miandji okurlarla bir araya geldi. Yazarlar, üretim süreçlerinden güncel edebiyat tartışmalarına uzanan başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

Programın ilerleyen günlerinde yeraltı edebiyatının güçlü kalemlerinden Hakan Günday, anlatı dili ve yazma pratiği üzerine konuşurken, edebiyatımızın önemli isimlerinden Kemal Varol edebiyatın bellekle kurduğu ilişkiye değindi. Gazeteci, belgeselci ve fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral sahadan öykülerin izini sürerken, yazar, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan “Masterclass” başlıklı buluşmada anlatının farklı mecralardaki karşılıklarını ele aldı. Yazar Elif Erdenay ile nörobilim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Serkan Karaismailoğlu ise edebiyat, zihin ve insan doğası üzerine dikkat çekici başlıklara değindi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ATÖLYELER

Etkinlikte çocuk edebiyatına ayrılan bölüm de dikkat çekti. Nilay Yılmaz, Turgut Yüksel ve Burcu Ağalar minik okurlarla atölyelerde bir araya gelerek hayal gücünün sınırlarını genişleten çalışmalar gerçekleştirdi.

Turizm merkezli bir bölgede düzenlenen organizasyon, edebiyat etkinliklerinin büyükşehir ve merkezlerinin dışına taşınması açısından da anlam taşıyor. Okur-yazar buluşmalarının otel mekânında gerçekleşmesi ise kültürel etkinliklerin alternatif alanlarda nasıl konumlandığına dair bir örnek sunuyor. İkinci yılında program çeşitliliğini artıran Akra Kitap Günleri, Akdeniz hattında düzenli bir edebiyat buluşmasına dönüşme yönünde sinyaller veriyor.