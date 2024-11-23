Edebiyat dünyasını ikiye bölen tartışma: ‘Türk edebiyatı’ savunucuları bildiri yayımladı
Edebiyat çevrelerinde son günlerde yeniden tartışılan “Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı?” sorusunda “Türk Edebiyatı” kavramından taraf olan 113 aydın bir bildiri yayımladı.
Edebiyat dünyasında zaman zaman alevlenen “Türk edebiyatı mı Türkçe edebiyat mı?” tartışmasında edebiyat dünyasından birçok ismin “Türkçe edebiyat” ifadesinin kullanılmasını doğru bulduklarına yönelik açıklama yapmaları üzerine 113 aydın, Şair Kaan Eminoğlu’nun hazırladığı bildiriye imza atarak tepki gösterdi.
Bildiride, “çifte standart” olduğu belirtilerek “Aynı şair ve yazarların diğer milletlerin edebiyatlarını sınıflandırırken ulusa dayalı bir adlandırma yaparken söz konusu Türk edebiyatı/Türk şiiri olduğunda dile ve ülkeye bağlı bir sınıflandırmaya gitmelerini terminolojik bir çifte standart olarak değerlendiriyoruz. Dünyadaki hiçbir ulusun edebiyatından ve şiirinden rahatsızlık duymayan ancak Türkiye özelinde yapay bir ırkçılık hassasiyeti ile hareket eden bu kişilerin edebiyat kamuoyuna kavramlar üzerinden neoliberal/woke siyasi bir dayatma yapmaya çalıştıklarını bunu yaparken de ırkçılık gibi insanların hassas olduğu bir konuyu asıl amaçlarını gizleyen bir maske olarak kullandıklarını görüyoruz. Türk edebiyatı/Türk şiiri gibi tüm dünyadaki bilimsel kriterlere uygun olarak üretilmiş ifadeleri ırkçı bir tutumun terminolojik yansıması olarak değerlendiren bu tutumu kabul etmiyoruz. Hiçbir ulusun isminin ırkçılığın göstergesi olamayacağı gibi diğer bütün ulusların edebiyatını/şiirini o ulusun adıyla anıp Türk edebiyatı/Türk şiiri ifadeleri söz konusu olduğunda bu tutarlılığı göstermemenin belli bir art niyetin ürünü olduğunu görüyoruz” ifadeleri kullanıldı.
İmza listesi şöyle:
A. Uzay Karslı
Adil Başoğul
Adil İzci
Afi Can
Ahmet Tığlı
Akın Güre
Ali Günvar
Ali Varol
Aydan Ay
Aydın Akyüz
Ayfer Yurdakul
Aynur Muslu
Ayşe Kaya
Ayten Mutlu
Baha Sadık Akıner
Banu Avar
Barış Erdoğan
Battal Keskin
Bilsen Başaran
Bülent Güldal
Bünyamin Gürel
Cafer Hergünsel
Canan Başkaya
Cemil Gözel
Cengis T. Asiltürk
Cevat Ok
Çetin Denizalp
Dilaver Korkmaz
Doç. Dr.HüseyinYaltırık
Döndü Açıkgöz
Durmuş Taşdemir
Efe Güzelgöz
Elif Sağım
Engin Berk
Erdal Atıcı
Erdinç Gültekin
Eren Koçdemir
Erol Tufan
Fatih Akça
Fatih Tezce
Ferda Balkaya Çetin
Fuat Çiftçi
Gazanfer Eryüksel
Gökhan Akçiçek
Gökhan Ergür
Gözen Esmer
Gül Güleryüz
Gülden Işık
Gültekin Emre
Günay Güner
Halit Kaya
Haluk Bütüner
Hamit Oral
Haşim Şahin
Hatice Tarkan Doğanay
Hayati Baki
Hayri Sarı
Hidayet Karakuş
Hüseyin Alemdar
Hüseyin Özbek
Hüseyin Yurttaş
Hüsnü Atıcı
İbrahim Akçay
İbrahim Eryiğit
İbrahim Tığ
Kaan Eminoğlu
Kemal Anadol
Kurtuluş Ayyıldız
Lütfiye Aydın
M. Mahzun Doğan
M. Sadi Karademir
Mehmet İş
Mehmet Özçelebi
Mehmet Yaşar Bilen
Meliha Yıldırım
Muharrem Akman
Murat Aktaş
Mustafa Bilgin
Mustafa Solak
Naci Bahtiyar
Nazım Mutlu
Necati Arslanmirza
Necla Akben
Nihat Ahlat
Nihat Ziyalan
Oğuz Ertürk
Osman Aktaş
Osman Koca
Oya Uysal
Özkan Mert
Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ
Prof. Dr. Can Ceylan
Prof. Dr. Cenk Güray
Prof. Dr. Hayrettin İvgin
Prof. Dr. Mesut Şen
Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat
Prof. Dr. Nurullah Çetin
Prof. Dr. Salim Çonoğlu
Ramazan Çakıroğlu
Selma Aydın
Semihat Karadağlı
Sevil Özdemir
Şaban Özdemir
Serkan Boğa
Şirin Parlak
Şükran Belekoğlu
Tarık Özyıldırım
Ufuk Çeyrek Ural
Vedat Dinç
Yasin Yavuz
Yavuz Balı
Zehra Ganioğlu
Zekeriya Çavuşoğlu
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