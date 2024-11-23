Edebiyat dünyasını ikiye bölen tartışma: ‘Türk edebiyatı’ savunucuları bildiri yayımladı

Yayınlanma: 23.11.2024 - 17:43

Güncelleme: 23.11.2024 - 17:43

Edebiyat dünyasında zaman zaman alevlenen “Türk edebiyatı mı Türkçe edebiyat mı?” tartışmasında edebiyat dünyasından birçok ismin “Türkçe edebiyat” ifadesinin kullanılmasını doğru bulduklarına yönelik açıklama yapmaları üzerine 113 aydın, Şair Kaan Eminoğlu’nun hazırladığı bildiriye imza atarak tepki gösterdi.

Bildiride, “çifte standart” olduğu belirtilerek “Aynı şair ve yazarların diğer milletlerin edebiyatlarını sınıflandırırken ulusa dayalı bir adlandırma yaparken söz konusu Türk edebiyatı/Türk şiiri olduğunda dile ve ülkeye bağlı bir sınıflandırmaya gitmelerini terminolojik bir çifte standart olarak değerlendiriyoruz. Dünyadaki hiçbir ulusun edebiyatından ve şiirinden rahatsızlık duymayan ancak Türkiye özelinde yapay bir ırkçılık hassasiyeti ile hareket eden bu kişilerin edebiyat kamuoyuna kavramlar üzerinden neoliberal/woke siyasi bir dayatma yapmaya çalıştıklarını bunu yaparken de ırkçılık gibi insanların hassas olduğu bir konuyu asıl amaçlarını gizleyen bir maske olarak kullandıklarını görüyoruz. Türk edebiyatı/Türk şiiri gibi tüm dünyadaki bilimsel kriterlere uygun olarak üretilmiş ifadeleri ırkçı bir tutumun terminolojik yansıması olarak değerlendiren bu tutumu kabul etmiyoruz. Hiçbir ulusun isminin ırkçılığın göstergesi olamayacağı gibi diğer bütün ulusların edebiyatını/şiirini o ulusun adıyla anıp Türk edebiyatı/Türk şiiri ifadeleri söz konusu olduğunda bu tutarlılığı göstermemenin belli bir art niyetin ürünü olduğunu görüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İmza listesi şöyle:

A. Uzay Karslı

Adil Başoğul

Adil İzci

Afi Can

Ahmet Tığlı

Akın Güre

Ali Günvar

Ali Varol

Aydan Ay

Aydın Akyüz

Ayfer Yurdakul

Aynur Muslu

Ayşe Kaya

Ayten Mutlu

Baha Sadık Akıner

Banu Avar

Barış Erdoğan

Battal Keskin

Bilsen Başaran

Bülent Güldal

Bünyamin Gürel

Cafer Hergünsel

Canan Başkaya

Cemil Gözel

Cengis T. Asiltürk

Cevat Ok

Çetin Denizalp

Dilaver Korkmaz

Doç. Dr.HüseyinYaltırık

Döndü Açıkgöz

Durmuş Taşdemir

Efe Güzelgöz

Elif Sağım

Engin Berk

Erdal Atıcı

Erdinç Gültekin

Eren Koçdemir

Erol Tufan

Fatih Akça

Fatih Tezce

Ferda Balkaya Çetin

Fuat Çiftçi

Gazanfer Eryüksel

Gökhan Akçiçek

Gökhan Ergür

Gözen Esmer

Gül Güleryüz

Gülden Işık

Gültekin Emre

Günay Güner

Halit Kaya

Haluk Bütüner

Hamit Oral

Haşim Şahin

Hatice Tarkan Doğanay

Hayati Baki

Hayri Sarı

Hidayet Karakuş

Hüseyin Alemdar

Hüseyin Özbek

Hüseyin Yurttaş

Hüsnü Atıcı

İbrahim Akçay

İbrahim Eryiğit

İbrahim Tığ

Kaan Eminoğlu

Kemal Anadol

Kurtuluş Ayyıldız

Lütfiye Aydın

M. Mahzun Doğan

M. Sadi Karademir

Mehmet İş

Mehmet Özçelebi

Mehmet Yaşar Bilen

Meliha Yıldırım

Muharrem Akman

Murat Aktaş

Mustafa Bilgin

Mustafa Solak

Naci Bahtiyar

Nazım Mutlu

Necati Arslanmirza

Necla Akben

Nihat Ahlat

Nihat Ziyalan

Oğuz Ertürk

Osman Aktaş

Osman Koca

Oya Uysal

Özkan Mert

Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ

Prof. Dr. Can Ceylan

Prof. Dr. Cenk Güray

Prof. Dr. Hayrettin İvgin

Prof. Dr. Mesut Şen

Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat

Prof. Dr. Nurullah Çetin

Prof. Dr. Salim Çonoğlu

Ramazan Çakıroğlu

Selma Aydın

Semihat Karadağlı

Sevil Özdemir

Şaban Özdemir

Serkan Boğa

Şirin Parlak

Şükran Belekoğlu

Tarık Özyıldırım

Ufuk Çeyrek Ural

Vedat Dinç

Yasin Yavuz

Yavuz Balı

Zehra Ganioğlu

Zekeriya Çavuşoğlu