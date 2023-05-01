Edebiyatist Kristal Kalem Ödülü şartnamesi açıklandı

Yayınlanma: 01.05.2023 - 13:20

Güncelleme: 01.05.2023 - 13:20

Edebiyatist Kristal Kalem Ödülü, bu yıl ikinci kez sahibini arıyor. Nitelikli edebiyata gönül veren yazar adaylarına destek olmak, çağdaş Türk edebiyatına yeni ve başarılı eserler katmak, iyi öyküleri ve öykücüleri gün yüzüne çıkarmayı amacıyla düzenlenen yarışmanın şartnamesi açıklandı.

Şartnamede belirtilen kurallara uyan eserler ön eleme kurulunun değerlendirmesi sonrası Feridun Andaç, Defne Suman, Aysel Karaca, Fatma Burçak ve Bahar Yaka’dan oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.

BİRİNCİYE 10 BİN TL ÖDÜL

Son teslim tarihi 31 Temmuz olan yarışmanın sonucu Kasım ayında açıklanacak. Birinci olan eser sahibine 10 bin TL ödülün verileceği yarışmada finale kalan 20 eser ise Edebiyatist Yayınevi tarafından yayıma hazırlanarak kitaplaştırılacak.

Geçtiğimiz yıl ödülü “Karabatak” adlı öyküsüyle Sedat Mercimek almıştı.



YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI NELER?

- Yarışmaya yayınevi çalışanlarının ve jüri üyelerinin 1. derece yakınları katılamaz.

- 18 yaşını doldurmuş ve daha önce öykü kitabı yayımlanmamış herkes Türkçe yazdığı 1 (bir) öykü ile katılabilir.

- Konu serbesttir.

- Yarışmaya aday olan öyküler daha önce hiçbir mecrada -matbu ya da online- yayımlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

- Öykü metni, Times New Roman yazı karakterinde, harfler 11 punto, satır aralığı 1.15, sayfa kenar boşlukları 2.5(normal) olacak şekilde Word programında yazılmalıdır ve 4 sayfayı geçmemelidir.

(Önemli Not: 4 sayfayı geçen ve kriterlere uymayan öyküler değerlendirilmeyecektir.)

- Yazarlar yarışmaya RUMUZ ile katılacaktır ve öykü sayfasının sağ üst köşesine rumuz yazılacaktır. Öykü metnine yazarın gerçek adı kesinlikle yazılmamalıdır.

- Ayrıca bir Word dosyasında yazarın adı, soyadı, rumuzu, kısa öz geçmişi ve iletişim bilgileri (telefon, email, açık adres) yer almalıdır.

- Başvuru formu, Edebiyatist Dergisi Mayıs-Haziran ve Temmuz-Ağustos sayılarında yayımlanacaktır. Yarışmaya başvuracak adayların formu dergiden kesip eksiksiz doldurarak dosyalarına eklemeleri zorunludur.

- Yarışmaya başvuru sadece posta aracılığı ile olacaktır. 8 adet öykü kopyası, 1 adet öz geçmiş ve başvuru formu Edebiyatist Yayınevi, Cumhuriyet Mah. Kazım Orbay Cad. No:3 Elysium Residance Şişli/İstanbul adresine başvuru tarihine kadar gönderilmelidir. (Postada yaşanacak gecikmelerden yarışmacılar sorumludur.)

- Yarışmaya son başvuru tarihi 31 Temmuz 2023'tür, postadan kaynaklı geciken eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Yarışma sonucu Kasım 2023'te duyurulacak ve ödüller, aynı ay içinde yapılacak ödül töreninde sahiplerine sunulacaktır.



