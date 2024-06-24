'Edge of Tomorrow'un devam filminden ümitlendiren gelişme...

Yayınlanma: 24.06.2024 - 23:56

Güncelleme: 24.06.2024 - 23:56

Doug Liman, 2014 yılında büyük beğeni toplayan "Edge of Tomorrow" filminin uzun zamandır beklenen devam filmi hakkında umut verici bir güncelleme yaptı. Liman, Warner Bros Pictures'ın projeye olan ısrarlı ilgisini ve bu ilginin kendisini memnun ettiğini belirtti. Tom Cruise ve Emily Blunt'ın başrollerini paylaştığı bilimkurgu filmi, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından olumlu karşılanmıştı.

Doug Liman, verdiği röportajda Warner Bros'un sık sık yeni bir devam filmi olasılığını tartıştığını belirtti. Liman, hem seyirci hem de stüdyo tarafından devam filmlerine duyulan arzunun gurur verici olduğunu söyledi.

2014 yılında gösterime giren ve Hiroshi Sakurazaka'nın romanından uyarlanan "Edge of Tomorrow", insanlığın uzaylı bir tehditle karşı karşıya olduğu bir gelecekte geçiyor. Tom Cruise, bir zaman döngüsüne hapsolmuş ve lanetli bir savaşı tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan Binbaşı William Cage'i canlandırıyor. Film, eleştirmenlerin beğenisini kazandı ve dünya çapında 370,5 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek sevilen bir bilimkurgu macerası olarak yerini sağlamlaştırdı.

"Edge of Tomorrow 2", Tom Cruise ve Emily Blunt'ın zamanlama çatışmaları nedeniyle gecikmelerle karşılaştı. Blunt, daha önce devam filminin potansiyel yüksek yapım maliyetlerini ima etmişti. Ancak Cruise'un Warner Bros. ile ortaklığını uzatması ve filmin yıldönümünü sosyal medya üzerinden kutlaması, projenin hayata geçirilmesi konusunda iyimserliğin artmasına yol açtı.