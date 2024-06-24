David Fincher'dan Chinatown filminin 50. yılına özel Netflix dizisi geliyor...

70'li yılların klasikleşmiş filmi Chinatown 50. yılını kutluyor. Ünlü yönetmen David Fincher ve senarist Robert Towne, filmin yıldönümüne özel bir Netflix dizisi üzerinde çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 21:32
David Fincher'dan Chinatown filminin 50. yılına özel Netflix dizisi geliyor...
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Sinema tarihinin klasiklerinden biri olan "Chinatown" 50. yaşını kutlarken, ünlü senarist Robert Towne ve yönetmen David Fincher, Netflix için planladıkları diziyle filmi yeniden gündeme getiriyor. İlk kez 20 Haziran 1974'te gösterime giren bu film, başrol oyuncuları Jack Nicholson ve Faye Dunaway'in Oscar adaylıklarıyla ve Robert Towne'un Akademi Ödüllü senaryosuyla büyük bir başarı elde etmişti.

Towne, Variety'ye verdiği röportajda "Chinatown" prequel dizisi için tüm bölümlerin Netflix için yazıldığını doğruladı. Towne, "David Fincher gibi bir doğa gücüyle çalışmak, zaman zaman alçaltıcı olsa da, aydınlatıcı olmaktan asla geri kalmıyor" dedi. Netflix, proje hakkında henüz bir yorum yapmadı.

Yeni dizi, genç J.J. Gittes'in (Jack Nicholson'ın canlandırdığı karakter) Los Angeles'ta yeni mezun bir dedektif olarak, ileride kendisini derinden etkileyecek olan Chinatown'da devriye gezdiği günleri anlatacak. Towne ve Fincher, dizinin kötü karakteri konusunda Noah Cross'u kopyalamaya çalışmadıklarını, ancak geçmişin suçlarının geleceği ziyaret etme ısrarını vurgulamak istediklerini belirttiler.


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