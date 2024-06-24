Nurgül Yeşilçay oğlu Osman Nejat'la reklam filmi çekti
Yeni yayın dönemiyle ilgili de sürpriz görüşmeler yapan Nurgül Yeşilçay, ünlü bir markanın yüzü oldu.
Nurgül Yeşilçay, eğitimine Amerika’da yönetmelik okuyarak devam edecek 19 yaşındaki oğlu Osman Nejat Özer’le ilk kez kamera karşısına geçiyor. Bir teknoloji markası ile bir yıllık bir anlaşma yapan Yeşilçay, yeni reklam filmi çekimi için oğluyla sete çıktı.
Sosyal medya hesapları için çektiği filmlerle beğeni toplayan oyuncunun reklam filmi şimdiden merak konusu oldu. Nurgül Yeşilçay yeni yayın dönemiyle ilgili de sürpriz görüşmeler yapıyor.
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