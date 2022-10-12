Edirne’de Uluslarası Trakya Caz Festivali başladı
Edirne'de bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ile ünlü piyanist ve besteci Tuluğ Tırpan’ın da aralarında bulunduğu Thrace Quartet grubunun konseriyle başladı.
Başkanlığını müzisyen Serkan Çağrı’nın yaptığı Trakya Kültür Sanat Eğitim Vakfı tarafından Edirne’de bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali, Edirne Büyük Sinagogu’nda başladı.
11-13 Ekim tarihleri arasında farklı isimleri ağırlayacak festivalin ilk gecesinde Serkan Çağrı’nın da aralarında bulunduğu Thrace Quartet grubu konser verdi. Çağrı’nın klarnetiyle dinleyici karşısına çıktığı grupta caz müziğin ünlü piyanisti Tuluğ Tırpan, davulda Mehmet Akatay ve bas gitarda Guy Bernfeld yer aldı.
UZUN İNCE BİR YOLDAYIM’A CAZ YORUMU
Anadolu Ateşi şarkısıyla konsere başlayan grup, Balkan ve Türk müziğini caz müzikle harmanladı. Grubun konserde çaldığı, ünlü ozan Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ isimli parçası ise dinleyenlerden tam not aldı.
Türkünün caz motifleriyle yorumlandığı parçanın çalındığı sırada dinleyenler de sözlere eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat süren konser sonunda Edirne Valisi Kırbıyık, Serkan Çağrı ve grup üyelerine teşekkür plaketi verdi.
'ARTIK TRAKYA’DA CAZ DA VAR’
Müzisyen Serkan Çağrı, Trakya’nın cazla buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çağrı, "1'inci Uluslararası Trakya Caz Festivali’nin bu akşam ilk gecesi ve bizlerle geçirdiniz bu gece, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Umarız ki yeni yeni festivaller yaparız. Edirne’de ne yok deseler ‘caz yoktu’ denilirdi, ama velakin şükürler olsun ki artık caz da var. Biz de festivalin ilk yılında Trakya’nın ismini proje olarak ‘Thrace Quartet’ olarak başlattık. İlk parçamız Anadolu Ateşi’ydi, ikinci parçamız sevgili Tuluğ Tırpan’ın bestesiydi. Aslında bugün biz cazın içerisinde bu parçalarla kendimizi arıyoruz” diye konuştu.
Festival kapsamında 12 Ekim’de Şallıel Bros, 13 Ekim’de ise Kerem Görsev Trio Edirne Büyük Sinagogu’nda dinleyenleriyle buluşacak.
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