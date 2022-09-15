Fethiye Faralya'da LOV' CAZ GÜNLERİ başlıyor

Doğası ve muhteşem gün batımıyla eşsiz anlara tanıklık edeceğiniz Lov' Faralya, IZZ Global katkılarıyla 30 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde 3 gün boyunca caz müziğinin en önemli isimlerini ağırlayacak.

Etkinlik kapsamında 30 Eylül gecesi; yeni nesil klasik caz stilini parlak bir şekilde temsil eden Şenay Ocak Quartet feat. Yahya Dai, 1 Ekim gecesi meşhur Fransız caz sanatçısı Django Reinhardt ve New Orleans kökenli Sidney Bechet’nin izinden giden akustik bir gypsy jazz grubu Flapper Swing sahne alacak.





2 Ekim gecesi ise yorumculuğunun yanında şarkı yazarı kimliği ve özgün tarzıyla da dikkat çeken Şenay Lambaoğlu sahnede olacak.





Bu yıl ilk kez düzenlenen ve gelenekselleşmesi planlanan Lov' Caz Günleri'nin biletleri www.biletix.com'dan satın alınabilir.