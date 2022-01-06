Ediz Hun’dan çocuk oyunculara mesaj
Usta sanatçı Ediz Hun’un oynadığı “Şöhretler Okulu” filmi 21 Ocak’ta vizyona girecek.
Ediz Hun, filmde birlikte rol aldığı çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Ada Şahin, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı ve Cemre Demircan gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Yeşilçam’ın dev ismi, günümüzün ünlü çocuk oyuncularıyla çalışmayı değerli bulduğunu söyledi.
Çocuklarla son derece uyum içinde çalıştığını belirten usta oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Yavrularımız adeta olgun bir insan hüviyetiyle çalıştılar. Onları çok sevdim. Hepsi ayrı ayrı son derece başarılı oldular. Bence filmimizin gerçek değerleri onlardı. Seti hiç aksatmadılar. Yönetmenimiz Adnan Önal’ın isteklerine her birlikte uyduk. Çok neşeli ve hoş bir film ortaya çıkmış oldu. Çekimlerden sonra onları görmediğim süre boyunca hepsini çok özledim. İyi ki bu filmde onlarla birlikte çalışmışım. Hepsi geleceğin önemli yıldızları olacak...”
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