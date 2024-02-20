Esra Bilgiç yeni filmi Romantik Hırsız ile sosyal medyada gündem oldu

Diriliş Ertuğrul dizisi sonrası ülkemizde olduğu kadar özellikle Asya ülkelerinden de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç yeni projesiyle gündemde. Romantik Hırsız filmi ilk fragmanıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:39
Esra Bilgiç yeni filmi Romantik Hırsız ile sosyal medyada gündem oldu
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Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapan Bilgiç Netflix'in yeni filminde başrolde.

Oyuncu Esra Bilgiç'in Netflix'teki yeni filmi ‘Romantik Hırsız'ın fragmanının yayımlanmasıyla, hayranlarından peş peşe yorumlar aldı. Fanları, Bilgiç için "Ateş ediyor", "Çok özlemiştik" gibi yorumlar yapıldı.

Netflix, başrollerinde Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'e, Fırat Tanış ve Ushan Çakır'ın eşlik ettiği yeni filmi “Romantik Hırsız”ın ilk fragmanını paylaştı.

ROMANTİK HIRSIZ KONUSU

Interpol'ün Sanat Suçları Birimi'nde çalışan bir polis memuru olan Alin (Esra Bilgiç), girilmesi imkansız bir müzeden tabloları çalan hırsızın peşine düşer, fakat hırsızın geçmişte evlenmeyi planladığı milyoner Güney Arat (Birkan Sokullu) olduğunu keşfedince görevi ile kalbi arasında zor bir karar alması gerekir.


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