Efsane rock grubu Guns N' Roses, 2025’te BJK Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek
Guns N' Roses, 2025 yazında İstanbul BJK Tüpraş Stadyumu'nda tarihi bir konser verecek. 32 yıl sonra Türkiye'ye dönecek olan grup, orijinal kadrosuyla sahneye çıkacak. Konserde, Axl Rose, Duff McKagan ve Slash hayranlarıyla buluşacak.
Rock müziğin efsane grubu Guns N' Roses, 2025 yazında İstanbul'da bir konser verecek. Grup, 32 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye geliyor ve 2 Haziran 2025'te BJK Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.
Grup, orijinal kadrosuyla sahneye çıkacak. Axl Rose (vokal, piyano), Duff McKagan (bas gitar) ve Slash (lead gitar) gibi ikonik isimler, İstanbul konserinde hayranlarıyla buluşacak.
Guns N' Roses, Avrupa ve Ortadoğu turnesi kapsamında İstanbul'da unutulmaz bir performans sergileyecek. Konser öncesinde, rock dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş Rival Sons grubu da sahnede olacak.
Biletler, 10 Aralık 2024'te ön satışlarıyla satışa sunulacak. Genel satış ise 13 Aralık 2024'te başlayacak. Guns N' Roses hayranları için bu konser, 2025 yazının en heyecan verici etkinliklerinden biri olacak.
Efsanevi grup, ikonik hitlerini ve unutulmaz canlı performanslarını İstanbul’da sergileyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Esad ve ailesi Moskova'ya vardı'
- 15 yıllık birikimini yarım saatte kaybetti
- 'Yüzde 90 oy alsanız ne olur?'
- Askeri helikopter düştü: 6 asker şehit!
- 'Direnişle karşılaşmadan...'
- 'Suriyelilerin dönmesi ekonomiyi nasıl etkiler?'
- 'Suriye halkı tarihi bir fırsatla karşı karşıya'
- Putin-Esad bir araya gelecek mi?
- Nazan Öncel'den kötü haber
- Özel'den ilk Suriye açıklaması