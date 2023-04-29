Ege’nin festival günlüğü

Yayınlanma: 29.04.2023 - 01:10

Güncelleme: 29.04.2023 - 01:10

ÇEŞME

İzmir’de Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl on ikinci kez düzenlenecek olan Alaçatı Ot Festivali “Yeniden Doğuş” temasıyla başladı. Üç gün sürecek festivalde Duman, Karsu gibi sanatçıların yanı sıra Antakya Medeniyetler Korosu sahne alacak. Etkinliklerde, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan yemekler yer alacak.

KARŞIYAKA

Karşıyaka Belediyesi, 28, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde iyi ayrı festivali İzmirliler ile buluşturacak. 20. Çiçek Festivali’ne Bostanlı Pazar Yeri, Ayaküstü Lezzet Günleri 2’ye ise Gondol Kafe’nin arkasındaki Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı ev sahipliği yapacak. Bugün başlayacak olan her iki organizasyonda da üç gün boyunca pek çok renkli etkinlik gerçekleştirilecek. Geleneksel ‘Çiçek Festivali’nde bu yıl Bayındır, Ödemiş ve Karşıyaka’dan yaklaşık 60 çiçek üreticisi stant açacak. düzenlenecek ‘Ayaküstü Lezzet Günleri’nde ise İzmir sokaklarından çıkıp nam salmış lezzetler bir araya gelecek ve ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

DİDİM

Beşinci kez düzenlenen Didim VegFest, 28, 29, 30 Nisan tarihlerinde yapılacak. Kentin en önemli tarihi değerlerinden binlerce yıllık Apollon Tapınağı’nın yanında yapılacak olan festivalde, vegan yaşam felsefesine inanmış katılımcıların yer alacağı festivalde hayvan sömürüsü, hayvan hakları, türcülük, doğal yaşam ve çevrenin korunması gibi konularda paneller de düzenlenecek. Zeynep Casalini ve Ceylan Ertem sahne alacak.

EFELER

Efeler Gastronomi Festivali’nin ikincisi Pınarbaşı Mesire Alanı’nda yapılacak. Üç gün boyunca devam edecek lezzet şöleninde yemek yarışmaları, mutfak atölyesi çalışmaları, sergiler, paneller, söyleşiler olacak. Sahrap Soysal, Hazer Amani, Ali Ronay, Nebil Özgentürk, Halil Ergün ve Hale Soygazi gibi ünlü isimler de yer alacak.

MERKEZEFENDİ

Dördüncüsü düzenlenen “Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali” Merkezefendi Kültür Merkezi’nde saat 12.00’de başlayacak. Festival, 29 Nisan Cumartesi ve 30 Nisan Pazar günlerinde de devam edecek. Ritmin Melekleri Konseri, Belediye Orkestrası ve Türk Halk Müziği Korosu konser verecek.