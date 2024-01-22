Eiza González, Guy Ritchie yönetimindeki 'Fountain of Youth' filminde başrolde!

Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:00

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:00

Eiza González, yönetmen Guy Ritchie'nin son projesi olan "Fountain of Youth" filminin başrol oyuncularından biri oldu. Filmin kadrosunda John Krasinski, Natalie Portman ve Domhnall Gleeson gibi önemli isimler de bulunuyor. Filmin konusu, küresel bir soygunda bir araya gelen yabancılaşmış kardeşleri ve mitolojik bir Gençlik Pınarı'nı bulma çabalarını ele alacak.

Krasinski ve Portman, soygunda ortaklık kuran bir çift yabancılaşmış kardeşi canlandıracak. Kardeşler, hayatlarını değiştirecek ve muhtemelen ölümsüzlüğe götürecek epik bir macerada mitolojik bir Gençlik Pınarı'nı bulmak için tarih bilgilerini kullanmak zorunda kalacak.

Guy Ritchie'nin "Fountain of Youth" projesi uzun bir süredir geliştiriliyor ve film, Ritchie'nin James Vanderbilt'in senaryosunu yöneteceği bir işbirliği olarak hayata geçecek. Filmin yapımcılığını David Ellison, Don Granger ve Dana Goldberg üstlenirken, projede James Vanderbilt, William Sherak, Paul Neinstein, Ivan Atkinson ve Jake Myers gibi isimler de yer alıyor. Ayrıca, Radio Silence ekibi, yürütücü yapımcılık görevini üstleniyor.