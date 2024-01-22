Jacob Elordi, Guillermo Del Toro imzalı 'Frankenstein' filminde canavar rolünde!
Guillermo Del Toro'nun yeni filmi Frankenstein'da Jacob Elordi canavar rolünü üstlenen isim olduğunu açıkladı.
Birkaç hafta önce, Andrew Garfield'ın projeden ayrılmasının ardından Jacob Elordi'nin, Guillermo Del Toro'nun yönettiği "Frankenstein" filminde canavarı oynayacağı doğrulandı. Elordi, projeye ilişkin ilk açıklamalarını yaparak Del Toro'ya olan saygısını ve filmde yer almayı heyecanla beklediğini belirtti.
Jacob Elordi, "Evet, Frankenstein'ın yaratığını oynuyorum... Canavarların Tanrısı olan Guillermo için. O çok nazik bir adam ve çok samimi. O bir dahi." dedi.
Filmde başrolde Oscar Isaac bulunurken, Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley ve Christian Convery gibi isimler de kadroda yer alacak. Guillermo Del Toro, "Frankenstein" projesinde yönetmenlik ve senaryo yazarlığı görevlerini üstleniyor. Film, klasik gotik korku hikayesini Del Toro'nun benzersiz bakış açısıyla harmanlamayı ve canavarların algılanışını ele almaya odaklanmayı amaçlıyor.
Del Toro'nun "Frankenstein" projesi, Netflix ile işbirliği içinde hayata geçirilen bir tutku projesi olarak biliniyor. Netflix, Del Toro'nun bu filmi aracılığıyla korku türündeki yeteneklerini sergilemesi için mükemmel bir platform sağlıyor. Ayrıca, Del Toro'nun korku antolojisi "Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities" ve "Pinocchio" gibi projelerle de Netflix üzerinden çalıştığı biliniyor.
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