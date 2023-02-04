Eko-Eko-Eko belgeseli yayında

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 16:52

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 17:33

Yönetmen İlkay Nişancı’nın yıllardır üstünde çalıştığı Eko Eko Eko belgeselinde kendisine çoğunluğu öğrencilerinden oluşan 186 kişilik bir ekip eşlik etti.

Projenin danışman kadrosunda ise Prof. Dr. Fuat Ercan, Prof. Dr. Fikret Adaman, Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Doç Dr. Oğuz Kurdoğlu, Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, Dr. Gaye Yılmaz, Dr. Aslı Odman, Dr. Güneş Duru, gibi akademisyenlerin yanı sıra ekoloji konusunda Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Akgün İlhan, Bülent Şık, Fevzi Özlüer, Özgür Gürbüz, İbrahim Gündüz ve daha bir çok isim yer alıyor.

6 bölümlük belgeselde, mevcut ekonomik dünya düzeninin ekolojik olarak sürdürülebilir olup olmadığı ile ilgili sorular, konunun Türkiye’de en yetkin uzmanları tarafından yanıtlanıyor.

Belgesel 8 yıllık bir araştırmanın ürünü. Alanında uzman 26 akademisyen, aktivist ve gazeteci, belgeselde herkesin kafasındaki ekoloji çıkmazlarına yanıt arıyor.

Belgeselin çekimlerinde 6 termik santral, 4 rüzgar enerjisi santrali, 5 baraj gölü, 4 dere tipi hidroelektrik santrali, 3 güneş enerjisi santrali, 1 jeotermal elektrik santrali ve 1 nükleer enerji santrali gezildi. Türkiye’nin en büyük altın madenleri ve kömür madenleri yerlerinde kayda alındı.

Belgeselde, yerleşik hayatın başladığı yerlerden biri olan Aşıklı Höyük’ten, binlerce yıllık medeniyetin Ilıca Barajı nedeniyle taşındığı Hasankeyf’e dünyanın insan eliyle yapılmış en eski su tünellerinden biri olan Titus Tünel’inden, Türkiye’nin nazar boncuğu diye anılan Meke Gölü’ne bir çok ekolojik alan belgelendi.

Edirne’deki pirinç tarlalarından, Antalya’daki seralara, Ovacık’taki nohut tarlalarından, Arhavi’deki çay tarımına gıda meselesinin peşine düşüldü. Bursa’da Uludağ’ın zirvesinden çağlayarak akmaya başlayan Nilüfer Çayı’nın doğduğu yerde Menderes Nehri'nin Ege Denizi'yle buluştuğu yer de hem havadan hem de yerden görüntülendi.