Belgesel yönetmeni Sibel Tekin tahliye edildi

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 17:49

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 17:49

Yaz saati uygulamasına ilişkin belgesel çekimi sırasında aracı görüntülenen polislerin şikayeti üzerine gözaltına alınan ve “silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla 17 Aralık 2022 tarihinde tutuklanan belgesel yönetmeni Sibel Tekin hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, belgesel yönetmeni ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sibel Tekin hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Sibel Tekin’in bugün Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Belgesel yönetmeni Sibel Tekin, yaz saati uygulamasıyla ilgili bir belgesel için Ankara’nın Tuzluçayır semtinde çekim yaparken aracı görüntülenen polislerin şikayeti üzerine, 16 Aralık 2022 tarihinde gözaltına alınmıştı.

Polis, Tekin'in evinde arama yapmış ve evde bulunan dijital malzemelerle görüntü arşivine el koymuştu. Tekin, savcılık sorgusunun ardından 17 Aralık Cumartesi akşam saatlerinde sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, örgüt ismi verilmeden ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanmıştı.