El Sanatları ve Tasarım Fuarı CRAFTİSTANBUL çarşamba günü kapılarını açıyor!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 18:52

Güncelleme: 03.10.2023 - 18:52

Bağımsız sanatkarların yanında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Üniversiteler’in Güzel Sanatlar ve Mimarlık Tasarım bölümleri, T.C MİLLİ EĞİTİM Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitüleri’nin öğretim kadroları ve öğrencileri ile katıldığı fuarda; yerel yönetimlerin el sanatları ile ilgili bölümleri, el sanatları ile uğraşan vakıf ve dernekler de yer alıyor.

Atis Fuarcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"CRAFTiSTANBUL'da onlarca el sanatları üreticisi, ustası, sanatkarı, tasarımcısı ve konu ile ilgili kurum/kuruluş temsilcileri, yayıncılar, hammadde malzeme sağlayıcılar, yan ürünler üretenler buluşacak; dünya ülkelerinden katılımcılarla fuar uluslararası bir boyut kazandıracak.

Ülkemizin en değerli sanatkarlarının, eğitim-öğretim kurumlarının, büyük üretim sistemlerinin ve kooperatiflerin de temsil edildiği fuarda; bu yıl kardeş Ülke Özbekistan başta olmak üzere, Bangladeş, İran, Mısır gibi ülkelerden yabancı katılımcılar da var. 400’ün üzerinde katılımcısı olan fuarın; unutulmakta olan geleneksel meslekler ve ustalar için ulusal ve uluslararası alanda tanıtım desteği ve el sanatlarının ve tasarımlarinın yeniden hayat bulmasında katkı sağlaması fuarın önemli hedeflerinden biridir.

Ziyaretçiler; Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde sanatkarların el yapımı ürünlerini görme, satın alma şansı bulacak; yerli yabancı satın almacılar toplu alımlar yapacak, ticari bağlantılar kurabilecekler. Yaşam koşullarının ağırlaştığı bugünün dünyasında; bu fuarların el sanatları üreticilerini yüreklendirdiğini, onlara yeni pazarlama kanalları yarattığını şimdiden söylemek mümkün.

CRAFTİSTANBUL; butik mağazaların, tasarımcıların, iç mimarların, sanat öğrencilerinin ilgisini çekeceğine ve turizmin önemli bir yan ürünü olma özelliğiyle, oteller, otel içi mağazalar, turistik bölgelerdeki geleneksel ürün satışı yapanlar için önemli bir fırsat olacağına da kesin gözüyle bakmak gerekiyor.

Fuar 04 – 08 Ekim 2023 tarihleri arasında saat 10:00-20:00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacaktır. Resmi açılışı 04 Ekim’de saat 16:00’ da Geleneksel Türk işleme Sanatçısı Cemile Gül Koleksiyonu - Defile "Sim Sır Sandık" katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Sonrasında her yıl gelenekselleşen ödül törenimiz gerçekleşecektir. "El sanatçısı Onur Ödülü", "El sanatı Katkı Kurum Onur Ödülü", "Kardeş Ülke Onur Ödülü" verilecek.

Geleneksel ve çağdaş el sanatlarının en üstün örneklerini sergilemeyi/sunmayı hedeflediğimiz CRAFTİSTANBUL'da; ağırlıkla “geleceğin antikaları" olmaya aday ürünlerin yer alacağı inancındayız. İstanbul’da her yıl Ekim ayı’nın ilk haftası yinelenerek ve yenilenerek gelişeceğini ve büyüyeceğini umduğumuz bu önemli etkinlikte; uygulamalı üretim gösterileri, workshop'lar, konferanslar, sohbet toplantıları, özel koleksiyon sergileri, plastik sanatlardan örnekler malzeme araçgereçler de yer alacak."