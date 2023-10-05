El Sanatları ve Tasarım Fuarı CRAFTİSTANBUL dördüncü kez kapılarını açtı
CRAFT İSTANBUL El Sanatları ve Tasarım Fuarı, dördüncü kez Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde kapılarını açtı.
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen CRAFT İSTANBUL El Sanatları ve Tasarım Fuarı, yurtdışı ve yurtiçinden olmak üzere 400'ü aşkın el sanatçısı, 16 üniversite, 11 belediye ve kadın kooperatiflerinin katılımıyla kapılarını açtı.
Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'ndeki fuarda kadın sanatçıların eserleri dikkat çekti.
İBB, Ankara Büyükşehir Belediye, İzmit Belediye, Ataşehir Belediyesi'nin standları ilgi çekti. Ataşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ziyaretçilere aynı zamanda kısa süreli el işi eğitimi de veriyor.
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