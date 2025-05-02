Elektronik müziğe farklı bir yorum: RENDA PROJECT sahneyi dönüştürüyor

Yayınlanma: 02.05.2025 - 11:39

Güncelleme: 02.05.2025 - 11:39

RENDA PROJECT'in yaratıcıları kendi besteleri, popüler şarkıların yenilikçi coverları ve doğaçlama performanslarıyla sahne alan ikili, vokal, keman, vurmalı çalgılar ve DJ hibrit canlı setleriyle kolektif bir enerji yaratıyor.

Tuğçe Renda; keman sanatçısı, akademisyen, yazar ve TRT Radyo-3 yapımcısı kimliğiyle tanınıyor. Orkestral, solo keman ve vokal performanslarıyla sahne çalışmalarını sürdürüyor.

Gerçek Dorman ise canlı performans sanatçısı, ses tasarımcısı ve davul kökenli müzik yapımcısı olarak tanınıyor. Elektronik müzik alanında House ve Tech House türleriyle öne çıkarken, Synthmaster Software'de ses tasarımcısı ve ürün müdürü görevini üstleniyor.

RENDA PROJECT, elektronik müzik sahnesine hibrit ve canlı performanslarıyla yeni bir soluk getiriyor.

TUĞÇE RENDA KİMDİR?

Keman sanatçısı, akademisyen, yapımcı ve yazar.

8 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosuna, ilkokulda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine girdi.

11 yıllık konservatuvar eğitiminin ardından lisansı bitirdi. İki yüksek lisans ve doktorasını tamamlayarak Ankara Üniversitesi’nden Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doktor unvanını aldı.

2004 yılında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile başlayan profesyonel orkestra kariyeri, 20 yıl kadar Musa Göçmen Senfoni Orkestrasında devam etti. TRT İstanbul Radyosu, Radyo-3’ün yapımcısı olarak 9 yıldır klasik müzik programları yapmakta ve 17 yıldır Karabük Üniversitesi’nde akademisyen olarak görevine devam etmekte olan Renda’nın Artık Yaz adlı bir de romanı var.

GERÇEK DORMAN KİMDİR?

Canlı performans sanatçısı, ses tasarımcısı, müzik eğitimcisi ve davul kökenli bir müzik yapımcısı.

Türkiye'de tanınmış yerel davulculardan aldığı kapsamlı eğitimlerle davul eğitimine başladı. Berklee Online'ın ilk öğrencilerden biri oldu. Jim Payne, Yoron Israel ve Rod Morgenstein gibi birinci sınıf eğitmenlerin gözetiminde çalıştı.

Jim Payne'den daha ileri dersler almak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne davet edildi ve New York'ta uluslararası davulculuk camiasını gözlemleme ve tanıma fırsatı buldu. Davulculuktaki uzmanlığıyla, 12.baskıyı yapan davul kitabını yazdı.

Ankara'da D52 Davul ve Perküsyon Festivali adlı iki uluslararası düzeyde festival gerçekleştirdi. Müzik Prodüksiyonu ve Besteleme konusunda uzmanlaşmış Berklee Online ve Denis de Santis'in mentorluğunda Advanced Ableton Live kurslarını tamamladı. Synthmaster Software'de ses tasarımcısı ve ürün müdürü olarak uzun yıllardır görev yapan Dorman, ses tasarımı alanında Synthmaster yazılımlarının geliştiricilerindendi.

Kendi kurduğu BeatMakers Akademisinde eğitimlerine devam eden Dorman, house ve tech house türlerindeki çalışmalarıyla ve canlı DJ performanslarıyla elektronik müziğin sınırlarını zorluyor.