Elektronik müzik grubu The Prodigy, Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma: 17.05.2023 - 09:57

Güncelleme: 17.05.2023 - 10:07

The Prodigy grubu, Honey Comb Live Türkiye organizasyonuyla 23 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

2019 yılında vokalistleri Keith Flint'in ani ölümü ile sarsılan diğer grup üyeleri Liam Howlett ve Maxim Reality, ara verdikleri canlı performanslarına 'The Prodigy Back on Tour' ile geri dönüyor.

The Prodigy, İngiltere'de 1989 yılında Liam Howlett tarafından "Moog Prodigy" adıyla kurulan, 1991 de ismini "The Prodigy" olarak değiştirdikten sonra yaptıkları "Firestarter", Smack My Bitch Up", "Voodoo People" gibi parçalarla tüm dünyada kendilerinden bahsettirmiş elektronik müzik topluluğu olarak biliniyor. 1998'de yaptıkları "The Fat of the Land" albümünün satış rakamı, Beatles, Spice Girls ve Radiohead'den sonra grubu tek albüm üzerinden multiplatin plak alabilen tek İngiliz grup olarak tescillendi.

Yaptıkları müziğe "jungle", "breakbeat", "punk-vokal", "big beat" gibi isimler takılsa da, The Prodigy sabit bir müzik türü yapmayarak rave dünyasını ve hayranlarını her zaman şaşırtmayı tercih etti.