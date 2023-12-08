Eleştirmenler bu sefer acımadı: Netflix'in en kötü dizisi...

Yayınlanma: 08.12.2023 - 23:51

Güncelleme: 08.12.2023 - 23:52

Netflix'in yeni dizisi "Obliterated" Cobra Kai'nin yaratıcıları tarafından sunulan bir aksiyon ve komedi karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Las Vegas'ta geçen bu heyecan dolu dizi, 90'ların aksiyon-komedi nostaljisini arayan izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Dizide, Las Vegas'ı yok edebilecek bir nükleer silah anlaşmasını bozmaya çalışan özel bir operasyon ekibi merkezde yer alıyor. Cobra Kai ekibinin imzasını taşıyan dizi, aksiyonun dozunu yükseltirken mizah ve cazibesiyle de dikkat çekiyor.

Özellikle ilk bölümlerde, 90'ların aksiyon filmlerine göndermelerde bulunan "Obliterated" geleneksel aksiyon dizilerinden farklı olarak karakterlerin kişisel ve komik yanlarını ön plana çıkarıyor. Las Vegas'ı tehdit eden bir nükleer bombayı durdurma görevini üstlenen ekip, bir dizi sıradışı olayla karşılaşırken, izleyiciye gülme garantisi sunuyor.

"Obliterated" 90'ların aksiyon-komedi filmlerine olan saygısını ve göndermelerini başarılı bir şekilde yansıtıyor. Cobra Kai üçlüsünün önceki başarılarına bir yenisini ekleyen dizi, izleyicileri heyecanlandıran bir atmosferle sarıp sarmalıyor.

Dizinin başarılı bir şekilde nostalji ile modern anlatımı birleştirmesi, Netflix izleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. "Obliterated" aksiyon, komedi ve nostalji severlere hitap eden bir yapıma dönüşerek, platformun geniş izleyici kitlesine sesleniyor.

Fakat dizi izleyicileri ikiye bölmüş durumda. Bir kısım izledikleri en kötü film olduğunu söylerken bir kısım ise klasik bir Netflix filmi olduğu görüşünü benimsemiş durumda.