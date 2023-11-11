Oscar ödüllü animasyondan devam filmi: 'Ters Yüz 2' heyecanla bekleniyor!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 11.11.2023 - 00:00

Disney ve Pixar işbirliğiyle hazırlanan ve 14 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak olan "Ters Yüz 2" Oscar ödüllü animasyon film "Ters Yüz"ün devamı niteliğinde. Yeni filmde, başarılı bir işletmeyi yöneten Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti'nin yanına yeni bir duygu olan "Kaygı"nın eklenmesiyle hikaye gelişiyor.

Riley'in artık bir ergen olduğu bu devam filminde, zihnine geri dönüyoruz ve Riley'in hayatındaki beklenmedik değişikliklere tanık oluyoruz. Yönetmen koltuğunda Kelsey Mann'in oturduğu "Ters Yüz 2" Kaygı'nın diğer duygularla nasıl bir etkileşim içinde olacağını merakla bekleyen izleyicilere yeni bir macera vaat ediyor.

İlk filmiyle büyük beğeni toplayan ve Oscar kazanan "Ters Yüz" 14 Haziran'dan itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak, bu kez izleyicilere Kaygı'nın duygusal dünyasını keşfetme fırsatı sunacak.