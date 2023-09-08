Emily Blunt ve Chris Evans'lı 'Pain Hustlers'ın ilk fragmanı geldi

Yayınlanma: 08.09.2023 - 13:57

Güncelleme: 08.09.2023 - 13:57

Toronto Film Festivali'nde heyecanla beklenen film "Pain Hustlers" 27 Ekim'de Netflix platformunda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu filmde, hayatları daha iyiye döndürme umuduyla tehlikeli bir suç zincirine sürüklenen Liza Drake'in hikayesi anlatılıyor.

İlaç sektörünün iç dünyasına derinlemesine dalan bu yapım, Emily Blunt ve Chris Evans'ın başrollerini paylaştığı büyüleyici bir gerilim sunuyor. Aynı zamanda Chloe Coleman, Catherine O'Hara, Andy Garcia, Jay Duplass, Brian d'Arcy James ve Amit Shah gibi yetenekli oyuncuların da katılımıyla dikkat çekiyor.

Filmin yönetmenliğini Harry Potter serisinin önemli bölümlerini yöneten David Yates üstlenirken, senaryosu Wells Tower'a ait. İlaç sektörünün acımasız dünyası, rekabetçi satış temsilcileri ve etik sınırların sorgulandığı bir hikaye sunuyor.

Emily Blunt, Liza Drake rolünü üstlenirken, Chris Evans ise alıştığımız süper kahraman rollerinden çok farklı bir karakteri canlandırıyor. Bu film, izleyicilere sıradışı bir deneyim vaat ediyor.

Toronto Uluslararası Film Festivali'nde prömiyer yapacak olan "Pain Hustlers" 20 Ekim'de sinemalarda gösterime girecek ve 27 Ekim'de Netflix kütüphanesine eklenecek. Bu yapım, izleyicilere ilaç sektörünün karanlık ve çekici dünyasına sıradışı bir bakış sunuyor.