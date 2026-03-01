Emma Stone ve Chris Pine

Sinema dünyası, Universal Pictures çatısı altında hayata geçecek olan "The Catch" projesiyle hareketlendi. Son yılların en ses getirecek oyuncu eşleşmelerinden birine sahne olması beklenen film, hem prodüksiyon ekibi hem de başrol oyuncularıyla şimdiden merak uyandırdı.

CHRIS PINE VE EMMA STONE AYNI KAREDE

Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapan "Carousel" ile eleştirmenlerden büyük övgü toplayan Chris Pine, filmde Emma Stone’un partneri olmak üzere yapımcılarla masaya oturdu. Henüz resmi imza atılmamış olsa da, tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu ve Pine'ın projenin en güçlü erkek başrol adayı olduğu belirtiliyor.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA TANIDIK BİR İSİM

Filmin yönetmenliğini, Emma Stone’un eşi ve komedi dünyasındaki başarılı işleriyle tanınan Dave McCary üstlenecek. Patrick Kang ve Michael Levin tarafından kaleme alınan senaryonun, bizzat Emma Stone tarafından da büyük beğeni topladığı ifade ediliyor. Projenin yapımcı koltuğunda ise "Stranger Things" ve "Arrival" gibi kült yapımlara imza atan Shawn Levy ve Dan Levine oturuyor.