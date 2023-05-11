Emma Stone'un başrolünde olduğu Poor Things'in fragmanı geldi

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:57

Güncelleme: 11.05.2023 - 17:57

Poor Things; Alasdair Gray'in 1992 tarihli aynı adlı romanından uyarlanıyor. Searchlight Pictures, ölmesi gerekirken neden ölmediğini bilmeyen genç bir kadının ikinci şansının dünyayı değiştirmesi için yeterli olabileceğini anlatan yeni filmi Poor Things’in ilk fragmanını yayımladı.

Poor Things aynı zamanda Lanthimos’un 2018’de vizyona giren The Favourite’tan bu yana çektiği ilk film olma özelliğini taşıyor. Filmle ilgili ilk görüntüler geçen haftalarda paylaşılmıştı. Sonunda fragman da geldi. Yapımın 8 Eylül 2023’te vizyona girmesi planlanıyor. Poor Things’in sinemalarda gösterime girmeden önce Venedik Film Festivali ya da Telluride Film Festivali gibi önemli bir festivalde de gösterime girmesi bekleniyor.

2019'da yayımlanan Sarayın Gözdesi ile daha önce de Emma Stone ile çalışan ünlü yönetmen; Kutsal Geyiğin Ölümü, The Lobster gibi filmler adından söz ettirmişti.