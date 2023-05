Wes Anderson yapımı Asteroid City'den afiş geldi

Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:22

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:22

Wes Anderson'ı, "Moonrise Kingdom"da birlikte çalıştığı Focus Features ile yeniden bir araya getiren "Asteroid City" filminin afişi yayımlandı. Prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapacak olan film, Türkiye'de 16 Haziran 2023'te vizyona girecek.

"Hayatın anlamı üzerine şiirsel bir meditasyon" olarak tarif edilen "Asteroid City" resmi özetine göre, 1955 yılı dolaylarında kurgusal bir Amerikan çöl kasabasının ve ülkenin dört bir yanından öğrencileri ve velileri bilimsel rekabet, dinlenme/rekreasyon, komedi, drama, romantizm ve daha fazlası için bir araya getiren Junior Stargazer kongresinin hikayesini anlatıyor.

"Asteroid City"de; Scarlett Johansson, Tom Hanks, Adrien Brody, Liev Schreiber, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Jason Schwartzman, Jeffrey Wright, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum ve Rita Wilson rol alıyor.

WES ANDERSON'IN DİĞER YAPIMLARI

The Royal Tenenbaums

Küçük yaşlarına rağmen birbirinden yetenekli üç kardeşin çocukluk ve yetişkinlik dönemlerini izleyiciye sunuyor. Tenenbaums kardeşler gençlik dönemlerinde babaları tarafından terk edilir. Babaları Royal Tenenbaum, çocukları büyüdüğünde geri dönme kararı alır. Ancak artık çocuklarının eski yetenekli hallerinden eser kalmadığını görür. Oscar ve BAFTA adaylıkları bulunan film, 1 Altın Küre ödülüne sahip.

Fantastic Mr. Fox

Anderson’ın stop motion tekniği kullanarak çektiği animasyon filmi. Mr. Fox isimli karakteri George Clooney, Felicity Fox’u ise Meryl Streep seslendiriyor. Bir tilki olan Mr. Fox üç çiftçiden her gece yemek çalmaya başlar. Bunu fark eden çiftçiler tilkiye artık bir ders vermeleri gerektiği konusunda anlaşırlar. Mr. Fox, yeni aldığı evini ve çalmaya başladığı gerçeğini sakladığı için karısının güvenini kaybeder. Seslendirmenler arasında George Clooney ve Meryl Streep'in yer aldığı filmin ikişer tane Oscar ve BAFTA adaylığı ve 1 tane de Altın Küre adaylığı var.

Moonrise Kingdom

Konusu 1965 yılında geçen film tiyatro oyunu sırasında tanışan 12 yaşındaki izci Sam ve arkadaşı Suzy birlikte kaçmaya karar verirler. Yaşadıkları adayı izci olan Sam sayesinde dolaşıp en sonunda bir sahilde kamp yaparlar. Kaçtıklarını öğrenen polis, izciler ve Suzy’nin ailesi bu iki çocuğu her yerde aramaya başlarlar. Filmin birer tane olmak üzere Oscar, BAFTA ve Altın Küre adaylıkları bulunuyor.

The Grand Budapest Hotel

Yapım, Stefan Zweig’ın notlarından ilham alınıp beyaz perdeye uyarlanmıştı. Eskiden ihtişamlı yapısıyla herkesi kendisine çeken Budapest Hotel’in artık neredeyse kimsenin uğramadığı bir otele nasıl dönüştüğü anlatılıyor. Film; 4 Oscar, 5 BAFTA ve 1 Altın Küre ödülüne sahip.

WES ANDERSON'IN PASTEL RENK PALETİ

Anderson, her filminde anlatılan hikayeye paralel renk paletleri kullanıyor. Bu renk paletlerini kostümler ve dekorlarda kullanıyor.

Bir okyanus bilimcisi ve ekibini konu alan The Life Aquatic With Steve Zissou filmi genellikle mavi tonların hakim olduğu bir film. The Darjeeling Limited, Hindistan’ın renkli atmosferini yansıtıyor. Moonrise Kingdom ise izci çocukları anlatan hikayesine paralel olarak başta sarı olmak üzere genellikle toprak tonlarının olduğu sahneleri içeriyor.