En iyi kısalar belli oluyor
5. Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni bugün
Uluslararası Rotary 2420. Bölge "5. Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması"nın bu yılki teması “Varoluş Nedeni Umut” olarak belirlendi. Yerli ve yabancı 100’ün üstünde kısa filmin katıldığı yarışmanın ana jürisi Jüri Başkanı Prof. Aysun Yüksel, Biket İlhan, Tamer Levent, Ahmet Mark Somers, Canan Çelik, Sevinç Yeşiltaş, Bülent Alkış, Gülen Saygı, Gülten Taranç, İgor Tahalji, Nurdan Tümbek Tekeoğlu, Mehmet Altay, Nezih Bayındır ve Kıvanç Terzioğlu’ndan oluşuyor.
Ödüller sahiplerine bugün saat 19.30’da Tepebaşı Pera Müzesi'nde düzenlenen tören ile verilecek.
Seçici kurulun belirlediği finale kalan kısa filmler şöyle:
- BENİM DE / Yönetmen, Ece Akalın Alagöz
- DIŞTAN / Yönetmen, Abdurrahim Karabulut
- BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR / Yönetmen, Sevin Yaman
- MORTİS / Yönetmen, Furkan Nihat Tüken
- İSTENMEYEN GELECEK 2037 / Yönetmen, Mustafa Akcan
- BİRLİKTE YALNIZ / Yönetmen, Kasım Ördek
- ONLAR İÇİN İMROZ / Yönetmen, Deniz Devrez
- EMMA / Yönetmen, Merve Kuş Mataracı
- VİRA / Yönetmen, Yavuz Selim Taşçıoğlu
- BEYAZ DAĞIN ÇOCUĞU/ Yönetmen, Yalçın Çiftçi
En Çok Okunan Haberler
-
- Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada anıldı
- Genel Merkezde sürpriz isim
- Erdoğan'dan 'ihanet' açıklaması
- MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
- Doktorundan Türkan Şoray'a uyarı: 'Bahçede bile yürüme'
- 'İfademi eklememişler, isimleri açıklayacağım...'
- AKP ‘aktör’ arıyor
- Bensu Soral'dan hayranlarını üzen haber
- Siyasette 'yumuşama' temasları
- Muhabirden açıklama geldi!