En iyi kısalar belli oluyor

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:37

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:37

Uluslararası Rotary 2420. Bölge "5. Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması"nın bu yılki teması “Varoluş Nedeni Umut” olarak belirlendi. Yerli ve yabancı 100’ün üstünde kısa filmin katıldığı yarışmanın ana jürisi Jüri Başkanı Prof. Aysun Yüksel, Biket İlhan, Tamer Levent, Ahmet Mark Somers, Canan Çelik, Sevinç Yeşiltaş, Bülent Alkış, Gülen Saygı, Gülten Taranç, İgor Tahalji, Nurdan Tümbek Tekeoğlu, Mehmet Altay, Nezih Bayındır ve Kıvanç Terzioğlu’ndan oluşuyor.

Ödüller sahiplerine bugün saat 19.30’da Tepebaşı Pera Müzesi'nde düzenlenen tören ile verilecek.

Seçici kurulun belirlediği finale kalan kısa filmler şöyle: