Engelsiz Filmler Festivali, 13 yıldır beyazperdeye herkes için erişim sağlıyor: Sinemada eşitlik köprüsü

Tüm gösterim ve etkinliklerin ücretsiz olarak takip edilebileceği festival; görme, işitme ve ortopedik engeli olanların ihtiyaçlarına cevap veren, erişilebilir bir festival olması bakımından önemli. 13. Engelsiz Filmler Festivali’ni genel koordinatör Kıvanç Yalçıner ile konuştuk.

Festival, 13 yılda engelsiz sinema konusunda ne gibi değişiklikler yarattı?

EFF’de tüm film gösterimleri erişilebilir mekânlarda yapılıyor, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile de takip edilebiliyor. Ankara’nın ardından festival programından hazırlanan bir seçkiyi başka şehirlere de ulaştırmak için çalışıyoruz. 13 yıldır devam etmesiyle EFF’nin kültürel etkinliklerin herkes için erişim imkânı sağlamasının mümkün olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Beş yüzün üzerinde yerli ve yabancı filmi erişilebilir hale getirdik. Yıl boyu vizyona giren filmlerin az da olsa bir kısmı için sesli betimleme yapılıyor. Fakat elbette bu yeterli değil.

TEMSİLLERİ ARTMALI

Festivalin sadece film gösterimleriyle sınırlı kalmayıp sinemaya eşit erişim konusunda daha geniş bir etki yaratma çabaları var mı? Neler?

Festival tarihleri dışında başka şehirlerde de erişilebilir gösterimler yapmak için çalışıyoruz. Bunun dışında çeşitli kurumların desteğiyle erişilebilir sinemanın yaygınlaşması ve engellilerin sinemada temsilinin artmasıyla ilgili sinema profesyonellerini, ilgili kamu kurumlarını bir araya getirdiğimiz projeler gerçekleştirdik. Türkiye’de erişilebilirliğe önem veren kültürel etkinliklerin yer aldığı Kültüre Erişim isminde bir platform ve Avrupa’daki diğer erişilebilir film festivalleri ile birlikte Be-In Erişilebilir Film Festivalleri Ağı’nı kurduk.

DÖRT BAŞLIK ALTINDA

Festivalde yer alan seçkilerle ilgili bilgi alabilir miyiz?

Bu sene festival programındaki filmler dört başlık altında izleyici ile buluşuyor: “Kısa Film Yarışması”, “Filmfest Dresden: Tamamen Politik”, “Çocuklar İçin” ve “Bir Çağ Yangını”. İlk kez 2021 yılında gerçekleştirmeye başladığımız Kısa Film Yarışması’na bu sene 36 ülkeden 165 film başvurdu ve 15 film finale kaldı. Finale kalan filmlerin gösterimlerine yönetmen söyleşileri de eşlik edecek. 29 Mayıs akşamı, ödül töreninde izleyici ödülü ile birlikte en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödüllerinin sahipleri açıklanacak.

Bir Çağ Yangını ismini verdiğimiz bölümde, 21. yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakırken tüm dünyada yaşanan krizler ve bu krizlerin hayatı nasıl şekillendirdiği üzerine birlikte düşünmek, konuşmak istedik. Bu dönemi en iyi anlatan sinemacılardan biri, Adam Curtis’in, bir uzun ve üç kısa belgeseli bu bölümde yer alıyor. Emre Yeksan’ın “Körfez”, Kiyoshi Kurosawa’nın “Yok Olmadan Önce” ve Bertrand Bonello’nun “Nocturama: Paris Yanıyor” filmleri de yine bu bölümde izlenebilir.

Filmfest Dresden: Tamamen Politik seçkisi, Dresden Kısa Film Festivali tarafından hazırlanan bir seçki. Gündelik olanın, alelade görünenin politikliğinin altını çizen dört kısa film ve bir belgesel bu başlık altında yer alıyor. Seçkinin gösteriminde festivalin yönetmeni Anne Gaschütz seçkiyi sunmak üzere salonda olacak.