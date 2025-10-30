ENKA Sanat'tan yeni sezon konseri

ENKA Sanat, yeni etkinlik sezonunu konser piyanisti Burçin Büke’nin son projesi “Klasikten Caza: Bir Müzikal Yolculuk”un prömiyeriyle açıyor. 4 Kasım Salı akşamı düzenlenecek konserde sanatçıya, bas gitarda Eylem Pelit, davulda Volkan Öktem eşlik edecek.

Burçin Büke’nin Piyano Sonatı’nın ilk kez seslendirileceği program, Chopin’den Miles Davis’e uzanan zengin bir repertuvarı sahneye taşıyarak izleyicilere çok yönlü bir müzikal deneyim yaşatacak. Yalnızca geçmişe bir saygı duruşu değil, aynı zamanda günümüzün tınılarıyla da harmanlanan konserin biletleri satışta.